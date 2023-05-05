Новые костюмы и много сине-желтого: видео первой репетиции TVORCHI на "Евровидении-2023"

Группа TVORCHI, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2023", провела свою первую репетицию на главной сцене музыкального первенства.

В Сети уже появились фото и видео с репетиции украинцев. Судя по медиа, постановка дуэта претерпела определенные изменения. Так, участники группы Джеффри Кенни и Эндрю Гуцуляк выступят в новых костюмах.

Репетиция TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.ua

Репетиция TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.ua

Репетиция TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.ua

Если во время нацотбора Джеффри был в золотистом комбинезоне, то на сцене арены Liverpool солист TVORCHI появится в черном костюме, равно как и его коллега Эндрю. Изменился и ключевой элемент костюмов артистов – сердце. В нацотборе оно было злотисто-серебристым. Теперь же дизанеры сделали его ярко-золотистым. Также сделаны акценты на рукавах вокалиста. А образ Эндрю дополнила серебристая накидка.

Интересно, что и в самом номере также произошли некоторые изменения. Так, световые боксы, сопровождающие выступ TVORCHI, будут, в основном, в сине-желтых цветах.

Выступление TVORCHI в финале нацотбора на "Евровидение-2023"

Украина на "Евровидении-2023"

Отметим, что группа TVORCHI в этом году автоматически попала в финал "Евровидения-2023". Согласно правилам конкурса, представитель страны-победительницы в прошлом году, а это была группа Kalush Orchestra от Украины, попадает в финал конкурса в следующем году.

Группа TVORCHI выступит с композицией Heart of Steel. Кстати, после нацотбора, песня дуэта также претерпела изменения. Музыканты добавили текст на украинском и усилили финал композиции соло со скрипками.

"Евровидение-2023" благодаря победе группы Kalush Orchestra в прошлом году должно было состояться в Украине. Впрочем, организаторы, в целях безопасности, решили провести конкурс от имени Украины в Великобритании, в городе Ливерпуль. Представитель этой страны в прошлом занял второе место на музыкальном первенстве.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, финал, в котором выступит группа TVORCHI — 13 мая.

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