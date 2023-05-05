Новые костюмы и много сине-желтого: видео первой репетиции TVORCHI на "Евровидении-2023"

Коллектив внес некоторые изменения в свою постановку для конкурса.
Группа TVORCHI, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2023", провела свою первую репетицию на главной сцене музыкального первенства.
В Сети уже появились фото и видео с репетиции украинцев. Судя по медиа, постановка дуэта претерпела определенные изменения. Так, участники группы Джеффри Кенни и Эндрю Гуцуляк выступят в новых костюмах.
Если во время нацотбора Джеффри был в золотистом комбинезоне, то на сцене арены Liverpool солист TVORCHI появится в черном костюме, равно как и его коллега Эндрю. Изменился и ключевой элемент костюмов артистов – сердце. В нацотборе оно было злотисто-серебристым. Теперь же дизанеры сделали его ярко-золотистым. Также сделаны акценты на рукавах вокалиста. А образ Эндрю дополнила серебристая накидка.
@Eurovision TVORCHI sang их сердце от #Eurovision2023 #Eurovision @TVORCHI ♬ original sound — Eurovision
Интересно, что и в самом номере также произошли некоторые изменения. Так, световые боксы, сопровождающие выступ TVORCHI, будут, в основном, в сине-желтых цветах.
Выступление TVORCHI в финале нацотбора на "Евровидение-2023"
Украина на "Евровидении-2023"
Отметим, что группа TVORCHI в этом году автоматически попала в финал "Евровидения-2023". Согласно правилам конкурса, представитель страны-победительницы в прошлом году, а это была группа Kalush Orchestra от Украины, попадает в финал конкурса в следующем году.
Группа TVORCHI выступит с композицией Heart of Steel. Кстати, после нацотбора, песня дуэта также претерпела изменения. Музыканты добавили текст на украинском и усилили финал композиции соло со скрипками.
"Евровидение-2023" благодаря победе группы Kalush Orchestra в прошлом году должно было состояться в Украине. Впрочем, организаторы, в целях безопасности, решили провести конкурс от имени Украины в Великобритании, в городе Ливерпуль. Представитель этой страны в прошлом занял второе место на музыкальном первенстве.
Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, финал, в котором выступит группа TVORCHI — 13 мая.
Читайте также:
- Украина на "Евровидении": самые громкие скандалы в истории участия нашей страны в конкурсе
- 13-летняя София Самолюк обманула организаторов Sanremo Junior, которые планировали ее выступление с россиянами на одной сцене
- Известного украинского певца не выпустили за границу на вечеринку "Евровидения-2023"