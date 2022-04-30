Новые костюмы и розовая панамка: KALUSH Orchestra провел первую репетицию номера для "Евровидения-2022" в Италии

Новые костюмы и розовая панамка: KALUSH Orchestra провел первую репетицию номера для "Евровидения-2022" в Италии

Группа KALUSH Orchestra, которая в этом году будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2022", провела первую репетицию своего номера на сцене в Турине, Италия.

Сегодня, 30 апреля, состоялась первая репетиция группы KALUSH Orchestra на сцене международного песенного конкурса "Евровидение-2022", который будет проходить в Турине, Италия.

Как ранее рассказывали участники группы, для конкурса они изменили свою постановку и костюмы. Судя по фото с первой репетиции, фронтмен KALUSH Orchestra будет выступать в блестящем жилете і своей фирменной розовой панамке.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

У других участников будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах – уж слишком напоминающих флаг Германии. Их образ завершают цветки мака на голове.

eurovision.tv

eurovision.tv

Выступление группы будет сопровождать атмосферное черно-белое видео, совмещенное с традиционными украинскими мотивами.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

Отметим, что конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая – в первом полуфинале. Сайт ТСН.ua традиционно будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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