Новые отношения Брэда Питта: инсайдер раскрыл планы актера на женитьбу на младшей на 26 лет возлюбленной

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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Голливудский актер Брэд Питт уже долгое время находится в отношениях с младшей на 26 лет возлюбленной, вице-президентом ювелирного бренда Инес де Рамон.

За это время она стала не только близкой артисту, но и его родным. Инсайдер издания Page Six утверждает, что Инес де Рамон сумела построить теплые отношения с семьей Брэда Питта. Избранница знаменитости много времени проводит с его родственниками, ходит на семейные встречи, связывается с ними, чтобы просто пообщаться. Фактически они считают Инес де Рамон не просто «девушкой Брэда Питта», а частью семьи.

«Инес очень близка с семьей Брэда. Они ее просто обожают и с самого начала приняли с распростертыми объятиями. На этом этапе они фактически считают ее членом своей семьи. Она построила действительно теплые отношения со всеми. Инес проводит время с братом и сестрой Брэда, его племянниками и племянницами, посещает семейные встречи и прилагает усилия, чтобы поближе познакомиться с каждым из них», — утверждает инсайдер.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Несмотря на то, настолько Инес де Рамон тепло приняли в семье Брэда Питта, он не спешит снова связывать себя сетями брака. Инсайдер говорит, что актер не будет вести возлюбленную под венец, по крайней мере, сейчас у него таких планов нет.

«Несмотря на то, насколько близкой Инес стала для всей семьи, Брэд пока не планирует жениться», — добавляет инсайдер.

Отметим, только в конце 2024 года Брэд Питт финализовал развод с бывшей супругой, актрисой Анджелиной Джоли. Пара объявила о разрыве еще в 2016 году, а затем в течение восьми лет продолжались суды. У Брэда Питта и Анджелины Джоли есть шесть общих детей — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние Нокс и Вивьен.

Кстати, недавно Брэду Питту упрекнули в безразличии к дочери, поскольку он проигнорировал ее выпуск из колледжа. В окружении актера на фоне этого сделали громкое заявление об Анджелине Джоли.

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