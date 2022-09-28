Новые правила "Голосу країни-12" на ТЕТ: какие изменения произойдут на проекте в условиях войны

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы проект "Голос країни-12", показ которого был прерван полномасштабным вторжением России на территорию Украины, возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект будет выходить на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Впервые в истории мировой франшизы The Voice посреди трансляции сезона проекта произошло форс-мажорное событие – агрессивная страна-соседка совершила полномасштабное военное вторжение. Несмотря на это, через 7 месяцев отчаянного сопротивления украинского народа агрессору, "Голос країни" возвращается, чтобы поддержать каждого украинца.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Продолжение "Голосу країни-12" станет особенным, а новые эпизоды претерпят значительные изменения. В первом выпуске, который выйдет 2 октября в формате дайджеста, телезрители вспомнят, какими были пять выпусков "Слепых прослушиваний", показ которых состоялся до 24 февраля. Настоящие музыкальные герои в наше время расскажут, как полномасштабная война изменила их судьбу и деятельность, поделятся собственными жизненными историями. Кроме того, творческой командой проекта было решено вырезать из эпизодов российские песни, исполнителями и авторами которых являются певцы из страны-агрессора. Также высказывания в эфире на русском языке будут продублированы на украинском.

После этого телезрители увидят продолжение этапов "Слепые прослушивания", "Вокальные бои" и "Нокауты", отснятые до начала полномасштабного вторжения россии. Эти эпизоды будут дополнены обновленными и актуальными историями участников жизни которых кардинально изменила война. Финал будет снят дополнительно и будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Пока известно, что многие участники "Голосу країни" разбросаны по миру. Некоторые из них встали на защиту нашей страны и вступили в ряды ВСУ. Однако возвращение проекта снова объединит всех вместе.

Как комментирует руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк, форматник проекта The Voice назвал возвращение "Голосу країни" во время войны настоящим подвигом. Однако сам он акцентирует внимание: это миссия создателей проекта.

Голос страны-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда на связь с инициативой возвращения "Голосу країни" вышел народный тренер и меценат Андрей Мацола, мы решили, что время пришло. Сразу стало понятно, что проект сейчас не может выглядеть так, как до полномасштабной войны. Перед нашей командой возникла большая задача: адаптировать отснятые до 24 февраля выпуски к новой реальности, в которой теперь мы все живем, и в конце концов мы нашли нужную форму. Это первый подобный случай для формата во всем мире", — прокомментировал Завадюк.

Голос страны-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам сражаться с врагом. "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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