Новые шокирующие подробности по делу Билоуса: самоубийство 13-летней дочери и почему молчит жена

Пока продолжается следствие по делу о притязаниях режиссера Андрея Билоуса, актеры и сотрудники Молодого театра почти не дают комментарии по сложившейся ситуации.

Отметим, известного театрального режиссера Андрея Билоуса обвинили в сексуальных притязаниях и непристойных сообщениях его бывшие студентки. На фоне разгоревшегося скандала его уже отстранили от преподавательской работы в университете им. Карпенко-Карого до окончания расследования. Еще через несколько дней актеры Молодого театра, в котором Билоус руководит с 2012 года, подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию, также с просьбой отстранить Билоуса на время расследования. Пока на нее реакции не последовало.

Преподаватель КНУТКиТ Андрей Билоус

Но журналистка TSN.ua пообщалась уже с бывшей сотрудницей театра, которая поделилась новыми шокирующими подробностями, в частности, из личной жизни самого Андрея Билоуса.

"Лично я сексуальных притязаний на себе не чувствовала, а вот психологический прессинг был невероятный. После работы в этом заведении у меня была серьезная депрессия, которая прошла только через восемь-девять месяцев. Надо понимать, что это (Белоус – прим. ред.) диктатор, лидер, и чужое мнение для него не имеет никакого значения. Лучшие сотрудники для него – это студенты, причем желательно, чтобы на всех должностях. Профессиональный, жизненный опыт для него был совершенно не важен", – говорит уже бывшая работница Молодого театра, желающая остаться анонимной.

По словам нашей собеседницы, Андрей Билоус очень изменился именно после трагедии, произошедшей в его семье в 2023 году. В сети даже можно найти новости, которые тогда публиковали СМИ. А именно о том, что под Киевом найдено тело 13-летней девочки, которая накануне исчезла. Оказалось, что она совершила самоубийство.

Новость о гибели 13-летней девочки

"Он очень изменился после той трагедии. Я даже сама спрашивала у коллег в театре, как мне с ним разговаривать по этому поводу. Но мне дали совет — сделать вид, будто я ничего не знаю. Эта тема в театре никогда не поднималась в коллективе. Но он действительно стал более агрессивным после этого, и мне казалось, что всю свою агрессию он выплескивает на других. При этом я не могу назвать его плохим человеком, он трудоголик в полном смысле этого слова, он любит Театр и служит ему на 100 процентов", - говорит наша собеседница.

По словам бывшей работницы Молодого театра, сейчас там царит очень острая атмосфера, ведь труппа разделилась — есть те, кто поддерживает режиссера, и те, кто просят на время расследования отстранить Билоуса от его служебных обязанностей.

"Коллектив разделился, но спектакли продолжают идти, я даже не представляю, как актерам сейчас", — говорит наша собеседница. К слову, в этом же театре работает и жена Билоуса, актриса Ирина Билоус. "Кстати, как мне известно, она считает, что это все клевета, то есть неправда, и полностью поддерживает своего мужа, поэтому ничего и не комментирует".

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