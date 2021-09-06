Новые солистки "ВИА Гры" прокомментировали обвинения Меладзе в домогательствах: "Удел глупых"

Певицы прокомментировали секс-скандал.

Солистки обновленного состава группы "ВИА Гра" высказались относительно секс-скандала, в который попал их продюсер Константин Меладзе.

Так, ранее Ани Лорак, Оля Полякова и Татьяна Найник рассказали о непристойных предложениях композитора. Впрочем, новые подопечные Кости в это не верят. В программе "Жизнь известных людей" артистки прокомментировали слова звезд, которые говорили о домогательствах Меладзе и отметили, что смеются над подобными громкими заявлениями.

"Нападение – удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом. И мы знаем, какой это человек на самом деле", — прокомментировали исполнительницы.

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Напомним, не так давно композитор и продюсер Константин Меладзе попал в секс-скандал. После того, как Ани Лорак намекнула на непристойные предложения с его стороны, тему подхватила и Оля Полякова. Певица сообщила, что верит Ани, ведь и сама получала такое предложение от Меладзе.

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Впоследствии, экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник также вспомнила инцидент с Константином. Певица рассказала, как после очередных гастролей Меладзе пригласил ее на разговор, где сказал, что она "плохо танцует", посадил на колени и начал трогать ее тело.

Впрочем, не все женщины, которые сотрудничали с Константином, столь категоричны. В защиту продюсера стали Надежда Мейхер и Анастасия Приходько.

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