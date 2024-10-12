Новые выпуски "Єдиного Кварталу": необычное амплуа Стаса Боклана и редкое появление Нины Набоки на сцене

В этом году Студия "Квартал 95" отмечает 20-летие.

Телеканал "1+1 Україна" уже совсем скоро покажет новые концерты "Єдиного Кварталу".

В этих выпусках зрители увидят совершенно новые шутки и номера. Премьера состоится 13, 20 и 27 октября в 19.00. Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" будут поднимать настроение актуальным юмором.

В новых выпусках народный артист Украины Станислав Боклан появится в необычном амплуа. Известный актер впервые выйдет на сцену в жанре стендапа.

Не обойдется и без музыкальных номеров. Евгений Кошевой вместе с Ириной Гатун исполнят обновленную версию хита Натальи Могилевской "Він не сказав ні слова". В кварталовской интерпретации эта песня получит юмористический поворот и раскроет реакцию типичной украинской семьи на очередную платежку за коммунальные услуги.

Єдиний Квартал / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В одном из выпусков зрители увидят звезду "Жіночого лікаря. Нове життя" народную артистку Украины Нину Набоку. Впервые в своей карьере она сыграет на сцене "Единого квартала" и появится в неожиданном образе. В этом году Студии "Квартал 95" исполняется 20 лет. Актеры подготовили особую песню-посвящение, в которой вспомнят свой путь.

Нина Набока в "Вечірньому Кварталі" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кроме того, среди музыкальных номеров зрители увидят выступления Jamala, Златы Огневич и Максима Бородина, группы KAZKA, NAZVA и BRYKULETS.

Джамала / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги.

Не пропустите премьеру "Єдиного Кварталу" 13, 20 и 27 октября в 19:00 на 1+1 Україна.

«Единый квартал» возвращается: острый юмор и одновременно помощь ВСУ

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