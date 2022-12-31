Новый 2023 год: звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют читателей ТСН.ua с наступающими праздниками

Уходящий год был непростым для каждого из нас, но мы уверены, что скоро украинцев ждет победа и счастливое будущее в свободной стране. Поэтому с большой надеждой все мы готовы встречать Новый 2023 год.

С самыми искренними и теплыми поздравлениями к читателям сайта ТСН.ua обратились звезды украинского шоу-бизнеса, а также рассказали, как и с кем встретят новогоднюю ночь. Анна Тринчер, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, группа KAZKA, Тоня Матвиенко поздравляют украинцев с наступающими праздниками.

Анна Тринчер

Этот Новый год певица планирует встречать в теплом кругу семьи, чтобы разделить радостные моменты вместе с самыми родными.

"Я желаю всем читателям ТСН.ua почувствовать это новогоднее чудо. Мы несокрушимый украинский народ, но мы действительно сильно устали от сирен, ракет и плохих новостей. Поэтому я хочу, чтобы каждый украинец увидел это настоящее чудо. Хочется так, по- настоящему, в кругу семьи взяться за руки, загадать нашу победу, чтобы эта ночь прошла классно и чтобы все спокойно могли отпраздновать Новый год в кругу близких людей", — пожелала Анна.

Анна Тринчер

KAZKA

Без громких вечеринок и шумных компаний будут встречать 2023 год и участники группы KAZKA, потому что впереди всех украинцев ждет самый важный праздник — наша победа.

"Мы ждем несколько иного праздника, который обязательно случится с нами в следующем году. Нужно только верить и делать для этого все возможное! В то же время мы уверены, что точно не стоит откладывать на будущее свои мечты и жизнь, ведь ни один миг не повторится никогда снова. Так что в Новый год обнимите близких, найдите повод для улыбки и загадайте самое сокровенное желание. И оно обязательно сбудется. С Новым годом, дорогие", — желает читателям ТСН.ua коллектив.

Группа KAZKA

Наталка Денисенко

Теплый семейный праздник запланировала и украинская актриса. Чтобы ничто не помешало новогодним посиделкам вместе с сыном и родителями, Наталка проведет зимние праздники в уютном загородном доме с генератором.

"Я желаю всем нам терпения, потому что у нас такие трудные времена. Желаю нам мира, победы и, конечно, чтобы Путин сдох. Еще хотелось бы пожелать нам всем сил, чтобы мы могли все это выдержать и достойно встретить нашу победу, а затем отстроим нашу прекрасную страну вместе. С Новым годом", — поделилась актриса.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ольга Сумская

А вот украинская актриса вместе с мужем планирует отпраздновать Новый 2023 в кругу тех, кто сегодня делает все возможное для нашей страны — с нашими защитниками.

"Такой лучик света, который касается наших сердец, это Новый год. Мы встречаем с надеждой на победу и она будет. Честь для нас отпраздновать этот Новый год с нашими военными за одним столом. Эти люди стали нам по-настоящему родными. Я бы хотела пожелать устойчивости и не расслабляться, потому что война продолжается. Мы должны продолжать помогать нашим военным, потому что сегодня мы празднуем благодаря им", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Тоня Матвиенко

После длительного пребывания за границей певица наконец-то вернулась домой и с большой радостью встретит Новый год вместе с украинцами.

"Находясь за границей, я очень соскучилась по Украине, родным и украинским слушателям. Радио, что встречу Новый год именно на Родине и в семейном кругу. В Яремче, где мы сейчас находимся, у меня запланировано благотворительное выступление для украинцев. Где бы я ни пела, украинская публика — самая искренняя. 2022 год стал испытанием для нации. Верю, что 2023 год станет годом нашей победы! Несокрушимость и сплоченность украинцев — пример для всего мира! Желаю читателям ТСН.ua здоровья и выдержки. После победы Украину ждет новая история. Держимся! Слава Украине! Слава ВСУ", - поздравляет наших читателей Тоня.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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