Новый 2025 год: Ротару, Полякова, Зибров и другие звезды поздравляют украинцев с праздником

Уже совсем скоро вся Украина будет встречать Новый 2025 год с новыми надеждами наконец-то победить врага.

Еще один год испытаний, взлетов и падений непременно закалил каждого украинца. Каждый раз мы еще больше объединялись и неоднократно показывали миру пример настоящей стойкости. В течение 2024 года украинцы делали все, чтобы как можно быстрее приблизить победу. Поэтому надеемся, что исполнение самого заветного желания в 2025 году не заставит себя ждать.

В непростых условиях также творили и украинские знаменитости. И в канун Нового года они вышли к своим поклонникам с самыми искренними пожеланиями. Звезды поблагодарили украинских защитников и в очередной раз вселили веру в победу Украины. Редакция сайта ТСН.ua делится самыми теплыми поздравлениями от звезд с грядущими праздниками.

MÉLOVIN

"Поздравляю всех с новогодне-рождественскими праздниками! Любите себя и делитесь любовью! Будьте светом для нуждающихся. В 2025 году желаю вам новых ярких свершений, осуществления самых заветных мечтаний и взаимной любви в каждом дне! С любовью, ваш Меловин", – сказал певец в эксклюзивном комментарии ТСН.юа.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

София Ротару

Певица была не многословной, так что на фото с елкой лаконично написала: "С Новым годом!".

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Руслана

"Мы стали ближе! Мы больше ценим эту жизнь и все, что имеем! Я хочу поблагодарить людей, которые были в этом году! Спасибо своей семье и команде за то, что всегда является опорой для меня! Спасибо всем смелым людям, которые рискуют своей жизнью и защищают нас собой. Спасибо всем, кто сейчас в окопе и кто сегодня, в новогоднюю ночь, будет на страже наших границ. Благодарю защитников, волонтеров, медиков – всех, кто не сдается, несмотря на бесчеловечную усталость. Спасибо всем украинцам, что мы все есть! Мы будем! С Новым годом, который скоро наступит! Пусть все сбудется!", - тронула звезда.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Павло Зибров

"В это сложное время мы особенно мечтаем о мире и победе для нашей страны, и пусть эти мечты станут реальностью. Низко кланяюсь нашим Героям за их отвагу, силу и мужество. Желаю, чтобы новый год принес тепло, любовь, счастье, искренние улыбки детей, здоровье и добро в каждый дом! С наступающим Новым годом!", — поздравил украинцев народный артист Украины.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Оля Полякова и Маша Ефросинина

"Чтобы в Новом году было как можно больше поводов для счастья, улыбок, подарков, поцелуев и всего, чего нам так не хватает. В 2025 году закончится война! Пусть эта новогодняя ночь будет тихой, мирной и чтобы в этот новый год все россияне содрогались в судорогах, а мы праздновали наш спокойный новый год", — пожелали звезды в собственном шоу "Дорослі дівчата".

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Victoria Niro

"Искренне поздравляю вас с новогодними праздниками! Желаю каждому здоровья, счастья, тепла и мира! Вдохновения и любови! Пусть 2025 год подарит вам много светлых моментов, добрых людей, событий и хороших новостей! Особые поздравления и безграничная благодарность всем нашим защитникам, защитницам и волонтерам за ваше мужество и преданность! Желаю, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми! Вы лучшие! Мы любим вас! С праздниками!", - отметила исполнительница в эксклюзивном комментарии ТСН.юа.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Константин Грубич

"С наступающим Новым 2025 годом. Люди! Будьте счастливы! Несмотря на нескладуху, верьте в лучшее! Не делайте так, чтобы становилось хуже, не играйте с совестью: есть сомнения в правдивости дела – лучше не беритесь. Потому что одни уже, а их целая орда, взялись… Желаю нам всем выдержки, силы, удачи и потуги победить зло! Будьте здоровы и благословлены!", - восхитил поздравлениями ведущий.

МУАЯД

"Этот год показал, какие мы сильные духом, верой и любовью. Мы умеем держать удар и одновременно помогать друг другу. С такой теплотой, которая растопит любые морозы. Пусть в новом году каждый из нас почувствует вкус победы. Маленький и большой. Пусть в наших сердцах всегда будет место для мечтаний, а рядом будут те, кто сделает эти мечты реальностью. Берегите своих близких, обнимайте их чаще и всегда помните – вместе мы сможем все! С Новым 2025 годом!", - подчеркнул артист в эксклюзивном комментарии ТСН.юа.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

Klavdia Petrivna

"Чтобы жизнь была интересна, как кино, а вы становились лучше, как вино, мои многоуважаемые. Пусть внутри каждого украинца и украинки будет лето, а у тех нелюдей — вечная мерзлота. В эти новогодние праздники не забывайте о военных и поддерживайте сборы. С наступающим", — призвала артистка.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

DIBROVA

"Пусть следующий год подарит еще больше силы и духа победить врага! Не забывайте донатить, поддерживать наших военных! И, конечно, любите! Держите крепко свой лучик счастья и любви, а тем, кто еще не встретил его, желаю найти в 2025 году!", - пожелал певец в эксклюзивном комментарии ТСН.юа.

Звезды поздравляют с Новым 2025 годом

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