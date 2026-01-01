Новый 2026 год: звезды шоу-бизнеса поздравляют читателей ТСН.ua с праздниками

Павел Зибров MamaRika Злата Огневич VERKA SERDUCHKA

Прошлый год стал испытанием для всех нас. В то же время, мы верим, что украинцев впереди ждет победа и светлое будущее в свободном государстве. Именно с этой надеждой мы встречаем Новый 2026 год.

Звезды украинского шоубизнеса передают читателям ТСН.ua искренние поздравления и пожелания всего лучшего. В частности, в нашу аудиторию обратились Андрей Данилко, Павел Зибров, MamaRika, Оля Цыбульская, Злата Огневич, Дмитрий Волканов, Иван Люленов, Анатолий Анатолич .

Павел Зибров

"Читателям ТСН.ua! Миру в душе, миру в Украине. Тепло - в каждый дом! Тепло, радость, свет! И еще навестите своих родителей. Приезжайте к ним - они будут ужасно рады. И вообще не забывайте о родных и близких", - пожелал Павел Николаевич.

Павел Зибров

МамаRika

"Друзья! Я знаю, что все устали. Уже трудно во что-то верить, но я все-таки хочу призвать вас - продолжать верить в то, что все у нас будет хорошо. Никто кроме нас не сможет выдержать то все, что происходит в нашей жизни. А это значит, что мы сильны. А если мы сильны, то еще чуть-чуть вы точно. я уверена, в конце нас будет ждать вознаграждение – это будет мир, счастье, спокойствие. Немножко терпения и все у нас будет хорошо.

МамаRika / © instagram.com/mamarika_official

Оля Цыбульская

"Приветствую всех читателей ТСН.ua с Новым Годом. Я хочу, чтобы он подарил нам легкости, чтобы мы смогли немного выдохнуть, чтобы мы видели перед собой будущее, чтобы мы не сомневались в себе ни на момент и наконец перестали ссориться. Потому что у нас есть тысяча причин обнять друг друга. И помните, это нормально, что вы не!"

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

Дмитрий Волканов

"Аудитории ТСН.ua я желаю в 2026 году, чтобы ваш год был не как какое-нибудь дешевое Жигули, а как лучший Мерседес. Чтобы у вас все было люкс. А еще берегите себя, пожалуйста".

Дмитрий Волканов

Иван Люленов

“Пожелаю вам беречь друг друга, а еще как в песне моей “теплых вечеров, спокойных рассветов”, потому что это очень сейчас важно. А еще поддерживать Вооруженные силы Украины, поддерживать войско, поддерживать друг друга, потому что вы крутые, что вы в Украине, что вы создаете, что вы живете здесь в такие сложные времена.

Иван Люленов

Злата Огневич

"ТСН.UA, украинцы, украиночки, я очень хочу, чтобы в нашу страну пришел мир. Это мое самое сокровенное, самое большое желание. И я очень хочу, чтобы, несмотря на трудные времена, очень темные времена, вы все равно сохраняли в себе человечность и вот этот свет в своем сердце. Миру нам всем. С Новым Годом!".

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Анатолий Анатолич

"Уважаемая аудитория ТСН.ua, я желаю нам с вами, чтобы у нас было меньше плохих новостей, а больше хороших. Я верю, что так оно и будет, поэтому мы всегда верим, что следующий год будет лучше. Когда-то оно точно сбудется, возможно, именно в этом году", - обратился к украинцам ведущий.

Анатолий Анатолич с семьей

Андрей Данилко

А вот народный артист Украины Андрей Данилко наиболее креативно отреагировал на нашу просьбу записать поздравления для украинцев и создал с помощью ИИ собственные открытки с пожеланиями на следующий год.

Открытка от Верки Сердючки

Открытка от Верки Сердючки

Напомним, ранее Джамала спела новогодний хит Верки Сердючки на украинском и удивила новым звучанием.

