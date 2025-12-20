ТСН в социальных сетях

Новый бойфренд Наталки Денисенко впервые публично назвал ее "любимой" прямо на сцене

Романтическое признание случилось на паркете "Танцев со звездами".

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Украинская актриса Наталья Денисенко и манекенщик Юрий Савранский сделали публичное заявление о своих отношениях.

Так, во время благотворительного спецвыпуска шоу "Танцы со звездами" мужчина сделал трогательное признание, которое больше не оставляет места никаким слухам о личной жизни. В частности, на паркете он появился с букетом цветов для Наталки Денисенко. Кроме того, Савранский впервые публично на камеру назвал Денисенко «лучшей возлюбленной» в ответ на вопрос ведущего Юрия Горбунова кем они приходятся друг другу.

Это фактически впервые, когда пара открыто подтвердила роман. Появление Савранского с цветами стало логическим продолжением слухов, которые уже длительное время ходили в Сети. Ранее пара избегала прямых комментариев относительно своих отношений, однако постоянно интриговала совместными появлениями на светских мероприятиях и в фотоблогах. На этот раз жест Юрия был красноречивее любых слов.

К слову, недавно Наталка Денисенко праздновала свой 36-й день рождения в компании нового возлюбленного.

Напомним, полный благотворительный спецвыпуск «Танцев со звездами» можно будет посмотреть на канале «1+1 Украина» 28 декабря в 20:00. На шоу будут собирать средства на специальные эвакуационные автомобили, которые помогают быстро отвезти раненых военных в больницы.

