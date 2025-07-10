Новый детективный сериал "Таємниці архівів": когда премьера на "1+1 Украина"

Канал "1+1 Украина" снимает сериал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

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Телеканал "1+1 Украина" начал работу над новым сериалом "Таємниці архівів", который мастерски сочетает динамику и интригу детективного жанра с глубоким погружением в исторический контекст.

Когда современные преступления скрывают свои причины в прошлом, следователи специального отдела используют уникальные методы, искусственный интеллект и оцифрованные архивы, чтобы доказать: у справедливости нет срока давности.

Возглавляет команду Роман Коляда - историк-антрополог. Он ироничный, острый на ум и умеет уловить невидимые причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего. Вместе с ним работает опытный следователь Иван Самойлович. Он доверяет только проверенным доказательствам и является сторонником криминалистики "старой школы". Дополняет эту команду ученая и IT-специалист Елена Потоцкая - именно она создала инновационную систему искусственного интеллекта АРХИ, которая анализирует оцифрованные архивы и выявляет скрытые связи, мотивы и факты в событиях прошлого.

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Канал "1+1 Украина" снимает сериал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Команда использует новейшие методы - искусственный интеллект, лазерное 3D-сканирование, ДНК-анализ, криптографию, микроскопический анализ и цифровую реконструкцию, а также уникальную возможность для раскрытия преступления - работать с цифровыми архивами страны, которые хранят не только документы, уголовные дела, но и другую информацию - от оцифрованных музейных экспонатов до градостроительных чертежей, церковных записей и частных писем. Герои преодолевают разногласия во взглядах и методах, чтобы найти ключи к самым сложным загадкам, разоблачить преступников.

"Над проектом работала мощная творческая команда, с привлечением профильных консультантов. Современный сюжет плюс детективная интрига, вплетенная в ткань исторических событий, - это определенно что-то новое для украинского рынка телевизионных сериалов. Мы стремимся рассказать историю о том, что именно человеческий ум, талант, интуиция и опыт, даже во времена бурного развития инновационных технологий и искусственного интеллекта, остаются главными инструментами в поисках истины. Надеюсь, зритель это оценит", - отмечает автор идеи и продюсер сериала Ольга Захарова.

Канал "1+1 Украина" снимает сериал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Сопродюсером сериала выступил основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов. Он отмечает, что ценители истории, которых в последние годы стало много среди украинцев, теперь смогут одновременно следить за раскрытием преступлений и поиском правды в исторических эпохах в формате детектива.

"Детектив с историческими головоломками! Что может быть лучше? Говорю это как фанат серии Дэна Брауна и человек, который последние 11 лет снимает в самых разных архивах. Я уверен, что нашим зрителям понравится этот формат. По крайней мере, ничего подобного в Украине еще не снимали", - рассказывает сопродюсер Аким Галимов.

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Режиссер Сергей Крымский рассказывает, что герои будут раскрывать запутанные дела прошлого, доказывая, что у справедливости нет срока давности.

Канал "1+1 Украина" снимает сериал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

"В проекте "Таємниці архівів" есть несколько ключевых отличий, которые выделяют его среди других детективных процедуралов. Самое главное - это Роман Коляда. Он не классический следователь, а историк. Это дает ему возможность видеть преступление под другим углом - шире понимать причинно-следственные связи и вести расследование нестандартно. Он способен заглянуть в прошлое, проанализировать его и понять, как именно произошло убийство и что было мотивом преступника. Благодаря глубокому пониманию исторических процессов Роман может предсказать дальнейшие действия преступника", - говорит Крымский.

В главных ролях - Юрий Дяк, известный по сериалам "Козаки. Абсолютно брехлива історія" и "Нихто не ідеальний", звезда легендарного "Шоу Долгоносиков" и сериала "Зв'язок" Виктор Андриенко, а также талантливая актриса театра "Черный квадрат" Александра Панасевич.

Канал "1+1 Украина" снимает сериал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Автор идеи и продюсер сериала - Ольга Захарова. Продюсеры "1+1 Украина" - Елена Еремеева и Дарья Жукова. Сопродюсер - Аким Галимов. Главный креативный продюсер - Владимир Москалец. Режиссер - Сергей Крымский. Производство - 1+1 Production.Originals по заказу "1+1 Украина".

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Встречайте премьеру уже этой осенью на "1+1 Украина".