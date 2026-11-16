Новый Джеймс Бонд: кто сыграет роль агента 007 вместо Даниэля Крейга

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Реклама

40-летний британский актер Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом и сыграет культового агента 007 в 26-й части франшизы.

Звезда получил одну из самых известных ролей в мировом кинематографе. Он станет восьмым исполнителем образа легендарного шпиона. Над новой лентой будет работать режиссер Дени Вильнев , известный по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий будущего блокбастера доверили Стивену Найту — создателю сериала «Острые козырьки». Для Паттинсона это станет новым масштабным этапом в карьере. А для поклонников Бонда – началом новой эры культовой киноистории.

Реклама

Роберт Паттинсон / © gq.com

Паттинсон сменит на этом посту Дэниела Крейга , который в последний раз появился в образе агента 007 в фильме «Не время умирать» в 2021 году. Производством следующей части займется Amazon MGM Studios. Продюсерами проекта стали Эми Паскаль и Дэвид Гейман . Как сообщает People , это будет первый фильм франшизы после того, как ее многолетние руководители Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон отошли от управления проектом.

Реклама

С тех пор, как Дэниел Крейг объявил о завершении своего участия в бондиане, поклонники активно обсуждали возможных преемников. Среди претендентов, чьи имена чаще всего появлялись в медиа, были Джейкоб Элорди , Аарон Тейлор-Джонсон и Каллум Тернер . Однако наконец выбор остановили на звезде «Сумерек» и «Бэтмена».

Напомним, недавно известный латвийский актер Александр Олексенко мобилизовался в ВСУ и впервые за три месяца вышел на связь.

Новости партнеров