Новый эпизод "Голосу країни-12": воспоминания участников о начале войны и сюрприз от Go_A

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ нового эпизода "слепых прослушиваний" музыкального проекта "Голос країни-12".

Трансляция проекта " Голос країни-12 " была прервана из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Шестой эпизод "слепых прослушиваний", который зрители увидят в это воскресенье, еще не выходил на экраны.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Участники "Голосу країни" лично расскажут, как их жизнь изменилась после 24 февраля. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует национальный марафон "Едині новини".

Голос країни 2022 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В воскресном выпуске телезрители увидят совершенно новых героев, которых до сих пор не было в эфире.

На сцену "Голосу країни" выйдет менеджер печати сувенирной продукции из города Кобеляки Игорь Ольховой. Певец исполнит трек группы Maneskin Beggin. Развернется ли к Игорю хотя бы кто-нибудь из тренеров, смотрите уже в воскресенье на телеканале ТЕТ.

Игорь Ольховой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Споет перед тренерами и 39-летняя Ирина Бенько из Львова. В начале полномасштабной войны женщина уехала за границу, но через месяц вернулась, ведь чувствовала вину.

"Утро 24 февраля изменило не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всей страны. Я до сих пор не могу привыкнуть к звуку сирен. В первые недели мы с семьей активно волонтерили и помогали, но поняли, что ради детей должны выехать за границу. Около месяца я с детьми провела в Польше, но меня грызло страшное чувство вины. Я каждую минуту думала, как там моя семья, страна, поэтому мы приняли решение вернуться. Верю в нашу победу, все будет Украина", — говорит Ирина.

Ирина Бенько / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Женщина споет песню группы The Hardkiss "Мелодія". Развернутся ли к ней тренеры, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Выйдет на сцену девушка по имени Яна Милевская из Киева. До полномасштабной войны она была уличным музыкантом, но первые взрывы вдохновили Яну на написание украиноязычных песен.

"24 февраля в 4 утра мне позвонила подруга, которая плакала и говорила, что это конец. Это было очень страшно. Я, как и большинство украинцев, была вынуждена покинуть свой дом, получить статус "вынужденного переселенца" и переехать на запад Украины. Там я написала очень много украиноязычных песен. За два месяца я смогла вернуться домой, петь и донатить все заработанные деньги на ВСУ", — говорит певица.

Сможет ли она развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье.

К тому же, на сцене появится фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, которая преподнесет сюрприз одному из участников и споет с ним дуетом "Веснянку".

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