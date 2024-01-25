Новый фильм с Уэнсдей: триллер "Фаворитка Миллера" с Дженной Ортегой стартует в украинском прокате

Уже с 8 февраля в украинский прокат выходит психологический триллер "Фаворитка Миллера", где главные роли сыграли Дженна Ортега и Мартин Фримен.

После мегахитов "Уэнсдей" и "Крик 6" Дженна Ортега олицетворяет неожиданно провокационный и соблазнительный образ в новой психологической драме. В центре фильма – разгадка сложной связи между преподавателем Джонатаном Миллером, которого играет Мартин Фримен ("Шерлок", "Хоббит") и его талантливой студенткой Каирой Свит (Ортега).

"Фаворитка Миллера" — Дженна Ортега и Мартин Фримен

Когда письменная задача приводит к некомфортной реальности, герои осознают, что они перешли за пределы академического взаимодействия. Способна ли интеллектуальная игра между преподавателем и его фавориткой разрушить карьеру и семейную жизнь Миллера?

Фильм рассказывает о неумолимом тяготении между зрелым мужчиной и юной девушкой, которые становятся одновременно героями и преступниками собственных историй, и о болезненном взрослении из-за откровенности и уязвимости.

"Фаворитка Миллера", кадры из фильма

"Фаворитка Миллера", кадры из фильма

"Фаворитка Миллера", кадры из фильма

Отметим, что за три дня трейлер "Фаворитки Миллера" собрал более 100 тысяч просмотров. Допремьерный показ фильма состоялся 11 января во время Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Украинские зрители смогут посмотреть фильм в кинотеатрах уже начиная с 8 февраля.

Читайте также: