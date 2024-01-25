Новый фильм с Уэнсдей: триллер "Фаворитка Миллера" с Дженной Ортегой стартует в украинском прокате

Также главную роль в картине сыграл Мартин Фримен.
Уже с 8 февраля в украинский прокат выходит психологический триллер "Фаворитка Миллера", где главные роли сыграли Дженна Ортега и Мартин Фримен.
После мегахитов "Уэнсдей" и "Крик 6" Дженна Ортега олицетворяет неожиданно провокационный и соблазнительный образ в новой психологической драме. В центре фильма – разгадка сложной связи между преподавателем Джонатаном Миллером, которого играет Мартин Фримен ("Шерлок", "Хоббит") и его талантливой студенткой Каирой Свит (Ортега).
Когда письменная задача приводит к некомфортной реальности, герои осознают, что они перешли за пределы академического взаимодействия. Способна ли интеллектуальная игра между преподавателем и его фавориткой разрушить карьеру и семейную жизнь Миллера?
Фильм рассказывает о неумолимом тяготении между зрелым мужчиной и юной девушкой, которые становятся одновременно героями и преступниками собственных историй, и о болезненном взрослении из-за откровенности и уязвимости.
Отметим, что за три дня трейлер "Фаворитки Миллера" собрал более 100 тысяч просмотров. Допремьерный показ фильма состоялся 11 января во время Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Украинские зрители смогут посмотреть фильм в кинотеатрах уже начиная с 8 февраля.
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