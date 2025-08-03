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- Гламур
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Новый избранник Квитковой восхитил поцелуями с блогершей на фоне хейта их романа
23-летний спортсмен нежно высказался о чувствах к блогерше.
Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко порадовал фанов новым романтическим контентом с блогершей Дашей Квитковой.
Так, парочка все чаще не боится афишировать свои отношения. В частности, 23-летний Бражко опубликовал в фотоблоге черно-белый кадр и спровоцировал немало обсуждений в Сети. На фотографии спортсмен нежно целует девушку в лоб, а она искренне улыбается.
"Все мое", — восхитил лаконичной подписью фото Владимир.
Фаны мгновенно засыпали пару чередой комплиментов:
Теперь вы моя любимая парочка
Нет, ну тут в глазах можно все прочитать
Ну такие красивые, ну я не могу. Даша светится
К слову, после подтверждения отношений возлюбленные стали чаще делиться совместными фото и появляться вместе на публике. При этом Бражко все же охотнее делится таким контентом, тогда как Квиткова, наоборот, более сдержанно демонстрирует личную жизнь и избегает лишней огласки.
Впрочем, не обошлось без критики. Так, ранее бывший тренер "Динамо" заявил, что роман с блогершей негативно влияет на спортивную форму Бражко. Более того, он даже публично усомнился в профессиональной мотивации футболиста на фоне новой любви.
Напомним, недавно певица Анна Тринчер раскрыла подробности личной жизни после развода с Волошиным.