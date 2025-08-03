Новый избранник Квитковой восхитил поцелуями с блогершей на фоне хейта их романа

Владимир Бражко и Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко порадовал фанов новым романтическим контентом с блогершей Дашей Квитковой.

Так, парочка все чаще не боится афишировать свои отношения. В частности, 23-летний Бражко опубликовал в фотоблоге черно-белый кадр и спровоцировал немало обсуждений в Сети. На фотографии спортсмен нежно целует девушку в лоб, а она искренне улыбается.

"Все мое", — восхитил лаконичной подписью фото Владимир.

Реклама

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Фаны мгновенно засыпали пару чередой комплиментов:

Теперь вы моя любимая парочка

Нет, ну тут в глазах можно все прочитать

Ну такие красивые, ну я не могу. Даша светится

К слову, после подтверждения отношений возлюбленные стали чаще делиться совместными фото и появляться вместе на публике. При этом Бражко все же охотнее делится таким контентом, тогда как Квиткова, наоборот, более сдержанно демонстрирует личную жизнь и избегает лишней огласки.

Впрочем, не обошлось без критики. Так, ранее бывший тренер "Динамо" заявил, что роман с блогершей негативно влияет на спортивную форму Бражко. Более того, он даже публично усомнился в профессиональной мотивации футболиста на фоне новой любви.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер раскрыла подробности личной жизни после развода с Волошиным.

Реклама