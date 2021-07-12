Новый клип группы BTS бьет рекорды по просмотрам на YouTube

Всего за два дня Permission to Dance собрал более 100 миллионов просмотров.

Самая известная k-pop группа BTS новым клипом на трек Permission to Dance установила рекорд на YouTube.

Всего за два дня видеоработа собрала более 100 миллионов просмотров. В ролике на трек, который в переводе означает "Разрешение на танцы", можно увидеть людей разных возрастов, профессий и национальностей.

Все они в медицинских масках, но в конце клипа они их с лица снимают. Возможно, этим ребята хотели намекнуть на надежду о завершении пандемии. А еще поклонники заметили, что BTS в клипе используют язык жестов. К примеру, перевернутый знак мира, который показывают айдолы, означает "танцевать".

Permission to Dance — это третий англоязычный трек ребят, одним из композиторов песни стал британский певец Эд Ширан. Сингл уже успел занять первое место в 92 странах мира, в том числе и в Украине.

Напомним, что это не первая работа группы, которая установила рекорд. В мае песня BTS Butter установила сразу несколько рекордов Гиннесса.

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