Новый клип Михаила Поплавского "Український борщ" - это общественно-политический проект

"Сало", "Украинские вареники", а теперь еще и "Украинский борщ" — эти обновленные клипы Михаила Поплавского — политически общественный манифест.
В Киевском университете культуры состоялась презентация третьего гастрономического клипа "Український борщ", который еще больше привлечет внимание мировой общественности к Украине.
Я буду популяризировать и лоббировать все украинское!
"Сало", "Українські вареники", а тепер еще и "Український борщ" - эти обновленные клипы Михаила Поплавского не просто музыкальные произведения, но и общественно-политический манифест, который должен донести традиционные украинские ценности мировому сообществу.
Я буду популяризировать, лоббировать и, главное, защищать все украинское! - заявил Поплавский.
И стоит отметить, что с этой пиар-миссией поющий ректор справляется прекрасно.
- "Клип "Сало" набрал больше шести миллионов просмотров за месяц на YouTube, а "Українські вареники" уже более девяти миллионов, - акцентировал Михаил Михайлович и отметил, что "Український борщ" наберет больше 15-20 миллионов просмотров на YouTube .
- Украинский борщ должен рулить в мире, потому что это наш национальный продукт, наша гордость, наша нематериальная культура. И сегодня украинский борщ это бренд Украины, - сказал Михаил Поплавский.
Кроме того, ректор Университета культуры подчеркнул, что делает ребрендинг клипов и тесно сотрудничает с социальными сетями - YouTube, TikTok, Instagram.
- Моя главная миссия - сделать ставку на молодежь. Чтобы молодые люди, подростки, знали, что украинское это круто. Сегодня это борьба за будущее Украины. Кстати, у нас настолько креативные идеи, что мы опережаем время. Эти три гастрономические клипы - совсем не похожи на то, что снимают в Украине.
Креативно-познавательный месседж от клипмейкера
Режиссером-постановщиком клипа снова стала клипмейкер, которая прошла обучение в Голливуде, - Елена Винярская.
На этот раз режиссер вдохновлялась творчеством еще одного выдающегося художника, украинца по происхождению Энди Уорхолла. Поэтому сцена была оформлена в стиле художника - привлекали внимание, в частности, известные на весь мир "банки с супом Кембел" (на которых вместо томатного супа, конечно, был изображен борщ), а, собственно, видео было снято в стиле поп-арт с использованием элементов хип-хопа и фристайла, в котором преобладала красно-черно-белая гамма цветов.
- Красный - украинский борщ, украинские девушки чернобровые с черными волосами, а украинская душа - белая и очень светлая! - прокомментировала Елена свое видение песни "Український борщ".
Елена Винярская известна не только своими креативными взглядами, но и вниманием к мельчайшим деталям. Так, если присмотреться, то на пиджаке главного героя и платьях девушек можно было прочитать все 28 ингредиентов традиционного украинского борща.
Одно платье - это вообще был рецепт - если поставить клип на паузу, то можно с этой подсказкой приготовить изысканное блюдо. А одна из причесок для образа Михаила Поплавского - кок, как у Элвиса Пресли - это отсыл к предыдущему клипу на эту же песню, снятого более 10 лет назад. Все образы в клипе были стильными, винтажными и в тоже время современными.
- Мы с кэжуал переходим к кутюр, - сообщила режиссер и поблагодарила всю команду, а над клипом работали стилисты, гримеры, монтажеры, художники, дизайнеры ... - Как без маленькой перчинки не будет настоящего борща, так без труда каждого из вас у нас бы не вышел клип.
Кстати, изюминка клипа, то бишь, перчинка - в конце Михаил Михайлович зачитал настоящий рэп, слова которого - переведенный на английский язык рецепт борща.
Звездные гости
На презентацию клипа пришли звездные гости — Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федишин и СолоХа.
Все они высоко оценили действительно яркую и драйвовую работу команды Михаила Поплавского.
- Мне кажется, что Михаил Михайлович своими клипами "Сало", "Українські вареники", "Український борщ" делает социальную рекламу. Он прославляет на весь мир лучшие украинские блюда, - заявил Павел Зибров. - Благодаря таким ярким и сочным клипам, которые будут, я уверен, смотреть в Европе, Америке, Африке, люди узнают, что такое украинская культура. Поэтому, Михаил Михайлович, вы здесь сейчас выступаете не только как артист, но и как общественный и государственный деятель.
Певица Екатерина Бужинская, которая сейчас живет на родине мужа в Болгарии, тоже заметила, что пропаганда, или же, пиар украинских блюд - очень важна, она в этом убедилась, готовя борщ для женщин болгарских дипломатов.
А СолоХа сказала, что творчество Михаила Михайловича для нее вдохновение:
- Спасибо, что пропагандируете украинское, это для меня тоже близкая тема. И сегодня я получила эстетический кайф, просматривая клип.
КСТАТИ ГОВОРЯ
На вопрос, не планируется сделать топ-5 клипов об украинских блюдах - Михаил Михайлович ответил, что три песни - это идеальное число. А сейчас в его планах сосредоточиться на семейной тематике.
- Есть идея создать такой шутливо-эротический клип "А мы с кумой ходим в баньку". А дальше хотим снять новую интерпретацию песен "Батько" и "Сину мій", - рассказал Михаил Поплавский.
КОМАНДА
Второй режиссер - Михаил Харченко
Оператор-постановщик- Дмитрий Мыслинчук.
Хореограф-постановщик - Ростислав Савченко
3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджеинг, видеодизайн - от компании "Pravdin Production".
Декорации - "Savanna Event Decor", в частности от Олега и Анны Савчук и Ивана Хоменко.