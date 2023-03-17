Новый концерт "Единого квартала": сцена ревности в семье Бориса Джонсона и возвращение Николая Тищенко

18 марта, в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового благотворительного концерта "Единого квартира".

Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" продолжают поднимать настроение всем украинцам и боевой дух нашим защитникам. В новом благотворительном концерте зрителей предстоит новая порция актуального юмора, патриотические номера и сюрпризы от приглашенных звезд.

"Каждый наш благотворительный концерт посвящен несокрушимому народу нашей несокрушимой страны. И, прежде всего, это благодарность нашим защитникам и защитницам, защищающим нашу Родину, благодаря которым мы можем стоять на сцене и работать, и которые являются главными зрителями в зале на каждом нашем выступлении", – говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Один из номеров нового "Единого Квартала" будет посвящен великому другу нашей страны – Борису Джонсону. Зрители станут свидетелями его спора с женой, устроившей британскому политику сцену ревности… в Украину! В роли Джонсонюка – Юрий Ткач, в роли его супруги – Ирина Сопонару.

Юрий Ткач и Ирина Сопонару

Не обошли вниманием "кварталовцы" и "дипломатическую миссию" Николая Тищенко в Таиланд. В главной роли – Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой в роли Николая Тищенко

Мужчинам, жены которых выехали заграницу, а они сами остались в Украине, тоже непросто. Ведь от долгой разлуки они иногда начинают видеть любимую женщину у прохожих на улице или даже принимают за нее своего лучшего друга! Забавная ситуация в исполнении Владимира Шумко, Ирины Сопонари, Валентина Михиенко и Валерии Товстолес.

В новом концерте зрителей ждет много сюрпризов от приглашенных звезд. MONATIK на сцене "Единого Квартала" представит свою новую песню "Сила".

MONATIK

Кроме того, темпераментная певица Fiinka вместе с девушками из "Женского Квартала" представит новую версию хита "Довбуш". Певец Cheev исполнит лирическую композицию "Мечтаешься". А группа PROBASS HARDI "зажжет" зал своим новым треком "Нация" – посвященным всем, кто сейчас борется за Украину и делает все ради нашей победы.

Смотрите новый благотворительный концерт "Единого квартала" в эту субботу, 18 марта, в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".

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