Новый образ Дорофеевой и предложение на сцене: какими были слепые прослушивания "Голосу країни"

В Киеве стартовали съемки вокального проекта.

Начались съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу страны "Голос країни-12 ". В 12 павильоне столичного ВДНХ активно проходит съемочный процесс и уже появились первые подробности и эксклюзивные фото из-за кулис.

Тренерами "Голосу країни" стали топовые украинские звезды: cамый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За кулисами тренеры обсуждали, какие голоса ищут в новом сезоне "Голосу країни". DOROFEEVA отметила, что ищет смелых и искренних, тех, кто изменит этот мир к лучшему. Кроме того, на съемках слепых прослушиваний тренер-победительница прошлого сезона DOROFEEVA появилась в новом образе – с темными длинными волосами и челкой.

пресс-служба канала "1+1"

В свою очередь, Потап попытается найти экстравагантные голоса, которые будут представлять Украину по всему миру, где бы они ни выступали.

"Сегодня мы начинаем снимать 12-й сезон легендарного шоу. И у меня большие планы. Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и покорят сердца, в первую очередь украинских зрителей. Мои цели неизменны – я хочу, чтобы наши артисты представляли Украину по всему миру. И мы, украинцы, ими гордились. А украинский язык звучал по всей планете", – прокомментировал Потап.

Оля Полякова поделилась тем, что давно мечтала быть в "Голосі країни", и наконец-то ее мечта сбылась.

"Я давно мечтали быть в "Голосі країни", и наконец-то это произошло. Я хочу найти вокалистов с сильными голосами. Для этого у меня есть все основания - классическое музыкальное образование! И вот меня пригласили. Теперь это для меня большая ответственность: "Голос країни" – серьезный проект, в который нужно погружаться полностью. Тут нельзя просто приезжать на съемки, улыбаться в кадре, что-то каламбурить и уходить. Здесь нужно вести людей к победе заниматься репертуаром, вокалом, аранжировками. Но я готова и очень ему рада", - рассказала Оля Полякова.

пресс-служба канала "1+1"

Вернувшись в кресло тренера "Голосу країни", Святослав Вакарчук рассказал о своих первых эмоциях: "Первый день съемок приятно удивил участниками. Они такие разные. Такие не похожие друг на друга, интересные голоса, и это действительно круто. Увидим, как дальше. Но главное, чтобы было много классной музыки".

На сцене проекта телезрителей ожидают музыкальные сюрпризы: атмосферное исполнение трека Staying Alive от бывшего бэк-вокалиста Святослава Вакарчука. Узнает ли голос своего бек-вокалиста Святослав? Также на "Голос країни" пришел киборг, защищавший Донецкий аэропорт в 2015 году и после подрыва пробывший в плену еще несколько недель.

пресс-служба канала "1+1"

Во время съемок на сцене "Голосу країни" произошло яркое событие: впервые за годы выхода украинского шоу участник сделал предложение своей девушке прямо на сцене после выступления на слепых прослушиваниях. Свидетелями этого события станет вся страна, а что девушка ответит – зрители узнают вскоре.

пресс-служба канала "1+1"

Почему на сцене "Голосу країни" появится группа KALUSH и с каким участником Оля Полякова споет оперу – зрители узнают уже совсем скоро.

Дата премьеры сезона станет известна в скором времени. Все, что происходит за кулисами "Голосу країни", зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Київстар ТБ", станут победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник.

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