Новый секс-символ Украины Вадим Яценко рассказал о 10-летнем браке и планирует ли еще детей

Вадим Яценко

Реклама

Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко поделился подробностями личной жизни и высказался о своем браке с супругой Анастасией.



В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" дирижер рассказал, что в этом месяце будет праздновать с любимой 10-ю годовщину с момента их бракосочетания. 26 августа 2015 года пара официально заключила брак. В течение этих лет влюбленные переживали разные периоды, но по словам Вадима, он не может выделить, что было самым сложным — первые годы или момент, когда на него рухнула безумная популярность после фурора в Сети.



"Я бы просто не делил это на какие-то периоды. Мы действительно рано женились, и те ошибки, которые совершают люди в разных отношениях, набивая себе шишки, мы их тоже переживали, но уже просто в качестве мужа и жены. То есть, знаете, здесь как в психологии, кризис трех лет, кризис семи лет, и еще много таких кризисов. А вообще все у нас происходит постепенно. говорим обо всем. Я считаю, превентивный разговор всегда помогает", — объяснил Яценко.

Вадим Яценко с супругой Анастасией

По словам дирижера, они с женой часто выступают вместе – она как солистка, он – как дирижер, но совместная работа не мешает их семейному счастью: "В этом плане вообще все отлично. Нам очень комфортно вместе работать".



Напомним, пара воспитывает 6-летнего сына Максима. А вот над пополнением в семье пока не работает. "Пока нет, но все может быть", — заинтриговал музыкант.

Семья Вадима Яценко

К слову, на вопрос автора проекта, как он себя сдерживает от внимания женщин, которое появилось от его популярности, новый секс-символ Украины ответил: "У меня времени нет, работы много, поэтому нет возможности об этом думать. А вообще у меня есть жена, я не отвечаю девушкам на личные сообщения".

Реклама

Напомним, ранее Вадим Яценко высказался о своем бронировании и при каком условии пойдет воевать.