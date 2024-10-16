Новый сериал "Реванш" на "1+1 Украина": когда премьера и что известно о сюжете

Также предлагаем ознакомиться с актерским составом картины.
Уже в скором времени, 28 октября, в 20:00 на "1+1 Украина" состоится премьера нового сериала "Реванш". Это увлекательная история о том, как жизнь заставляет найти собственную формулу справедливости и не изменить мечтам, даже в темные времена.
По сюжету Валентина – талантливая и амбициозная девушка, которая мечтает добиться успеха в научной сфере. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда она становится жертвой коварных интриг. Потеряв жениха, родной дом и доверие окружающих, она оказывается на грани отчаяния. Однако Валентина не сдается. Она понимает, что в этой борьбе главное – не потерять себя, веру в людей и настоящую любовь.
Каст сериала состоит из любимых зрителей: Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Валентин Томусяк, Ирина Островская.
Производством сериала занимался Art Forms Production по заказу телеканала "1+1 Украина".
Продюсеры от "1+1 Украина" – генеральная продюсер Ольга Захарова, Алеся Пазенко, Инна Кондратюк. Главный продюсер и автор сценария – Татьяна Гнедаш, режиссер – Олег Туранский, оператор-постановщик – Андрей Шкир.
Не пропустите премьеру "Реванша" уже с 28 октября в 20:00 на "1+1 Украина".
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