Новый сезон комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс": кто из известных актеров появится в сериале

Телеканал ТЕТ начал съемку третьего сезона комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс".

Новый сезон комедии обещает быть не менее динамичным и ярким по юмору, однако несколько консервативнее предыдущего, что позволит наслаждаться просмотром в широком семейном кругу. Зрителей ждет еще больше любви, приключений, юмора и сюрпризов. Один из них раскрываем уже сейчас.

Кадр из сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс"

В нескольких сериях к основному касту романтической комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс" присоединятся сразу несколько известных актеров. Вместе с любимыми Капуленками и Монтенко в новом сезоне снимутся Антонина Хижняк, Леся Самаева и Артемий Егоров. Спорим, эта звездная тройка непременно добавит огня в пылкие родственные отношения сватов и молодоженов – Назара Заднепровского, Андрея Пономаренко, Веры Кобзарь, Маргариты Бахтиной, Константина Войтенко и Полины Василины.

Антонина Хижняк

Поскольку в финале второго сезона "Ромео и Джульетта из Черкасс" ожесточенно враждующие родители вернулись в свои законные браки, а Юля узнала о беременности, то третий сезон расскажет о подготовке супругов к пополнению. Юле и Роме в конце концов удастся съехать к собственному гнездышку, но о спокойной жизни они смогут только мечтать. Родители любят их настолько, что будут прилагать все усилия, чтобы стать лучшими будущими бабушками и дедушками. Утолив собственные амурные дела, Валя и Вера окружат Юлю чрезмерной опекой, а Толя и Степа непрестанно будут совать носы в новый бизнес Ромы.

Кадр из сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс"

Дождитесь забавной сериальной феерии на ТЕТ. "Ромео и Джульетта из Черкасс 3" станет настоящим приключением с кучей головокружительного юмора.

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