Новый сезон "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4": кто станет звездными тренерами

Телеканал ТЕТ уже совсем скоро покажет любимое шоу украинцев.
Уже осенью телеканал ТЕТ будет вновь открывать юмористические таланты в новом спецсезоне проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4".
Зрителей ждут уже любимые и новые команды, масштабные волонтерские инициативы, а также обновленный тренерский состав, удививший количеством звезд.
Так, в тренерских креслах "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" дебютируют певица и блогерша Анна Тринчер, ведущий Тимур Мирошниченко, юморист Юрий Великий, а также певец Антон Вельбой. Все они принимали участие в театральных конкурсах проекта как приглашенные звезды, чем покорили зрительские сердца, а в новом спецсезоне возьмут на себя роль наставников. Конкуренцию им составят уже опытные игроки и судьи – актер Игорь Ласточкин и певец Иван Люленов. Смогут ли тренеры-новички обыграть титанов проекта, станет известно этой осенью на телеканале ТЕТ.
Однако, несмотря на обновление тренерского состава, главная цель "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" остается неизменной. Спецпроект сочетает юмор с благотворительностью – реальной помощью защитникам и защитницам Украины. Талантливые команды и известные артисты каждый выпуск объединяются на одной сцене, чтобы внести общий вклад в большое волонтерское дело и определить победителя, который доставит необходимые для военных вещи, например, дроны или автомобили.
Соведущим неизменного Евгения Кошевого в четвертом спецсезоне снова станет Денис Христов. Известный ведущий и шоумен, который с началом полномасштабного вторжения посвятил себя волонтерству и эвакуации гражданских из самых горячих прифронтовых территорий.
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