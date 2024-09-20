Новый сезон "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4": кто станет звездными тренерами

Уже осенью телеканал ТЕТ будет вновь открывать юмористические таланты в новом спецсезоне проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4".

Зрителей ждут уже любимые и новые команды, масштабные волонтерские инициативы, а также обновленный тренерский состав, удививший количеством звезд.

Так, в тренерских креслах "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" дебютируют певица и блогерша Анна Тринчер, ведущий Тимур Мирошниченко, юморист Юрий Великий, а также певец Антон Вельбой. Все они принимали участие в театральных конкурсах проекта как приглашенные звезды, чем покорили зрительские сердца, а в новом спецсезоне возьмут на себя роль наставников. Конкуренцию им составят уже опытные игроки и судьи – актер Игорь Ласточкин и певец Иван Люленов. Смогут ли тренеры-новички обыграть титанов проекта, станет известно этой осенью на телеканале ТЕТ.

Шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 4"

Однако, несмотря на обновление тренерского состава, главная цель "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" остается неизменной. Спецпроект сочетает юмор с благотворительностью – реальной помощью защитникам и защитницам Украины. Талантливые команды и известные артисты каждый выпуск объединяются на одной сцене, чтобы внести общий вклад в большое волонтерское дело и определить победителя, который доставит необходимые для военных вещи, например, дроны или автомобили.

Соведущим неизменного Евгения Кошевого в четвертом спецсезоне снова станет Денис Христов. Известный ведущий и шоумен, который с началом полномасштабного вторжения посвятил себя волонтерству и эвакуации гражданских из самых горячих прифронтовых территорий.

Шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 4"

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