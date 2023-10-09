Новый сезон романтической комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс": когда смотреть премьеру

Сегодня, 9 октября, в 19:00 состоится долгожданная романтическая премьера нового сезона сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс".

Актриса Вера Кобзарь, сыгравшая страстную и чувственную маму черкасской Джульетты, призналась, что накануне съемок нового сезона себе за один день пересмотрела все 20 серий первого.

"Перед началом нового сезона я за один день пересмотрела первый. Не для того, чтобы восстановить что-то в памяти, а для того, чтобы обратить внимание на детали. В первый съемочный день я вошла, будто не прощалась со всеми этими людьми. первый сезон снимался позавчера. Мы все обнялись, расплакались, у всех многое произошло за это время. Но именно в рамках этого проекта мы вернулись к себе бывших. Это как раз тот оазис, тот спасательный круг", — рассказала Кобзарь.

"Ромео и Джульеета из Черкасс"

С 9 октября с понедельника по четверг черкасские огоньки со скоростью света будут увеличивать градус любви этой осенью.

Не успеют новоиспеченные супруги Юли и Ромы оправиться от свадебного переполоха и первой брачной ночи, как возьмется переложить любовное лего родителей. У молодоженов будет всего месяц, чтобы влюбить их по новой и вернуть в законные браки. В то время как у некогда непримиримых врагов Монтенков и Капуленков в уме только любовь.

"Ромео и Джульеета из Черкасс"

Суровый и властный Толя как мальчишка будет водить Веру на свидание, а в конце концов снимет маску чувствительной свахи и подвергнется чувствам. Главный любитель угодить Степа разойдется не на шутку и засыпит Валю романтическим поступкам, как в ее любимых сериалах. Безудержная страсть приведет к тому, что неожиданно все четверо окажутся в одной постели.

"Ромео и Джульеета из Черкасс"

Как Юля и Рома будут распутывать любовную головоломку родителей, как сглаживать острые углы, и выдержат ли напряжение их чувства, смотрите уже сегодня, 9 октября, в 19:00 на ТЕТ. Вечная шекспировская классика на украинский лад влюбит каждого.

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