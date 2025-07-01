Новый сезон сериала "Ромео і Джульєтта з Черкас": что покажут в продолжении комедии

Актеры сериала "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Реклама

Телеканал ТЕТ завершил съемки четвертого сезона семейной комедии "Ромео і Джульєтта з Черкас".

В новых эпизодах к касту присоединился самый молодой актер - 5-месячный Степан, который стал настоящей звездой съемочной площадки. Именно вокруг воспитания малыша разворачиваются новые курьезы, недоразумения и классические конфликты о столкновении поколений. Главные герои сериала, Рома и Юля, учатся быть родителями под пристальным наблюдением дедушек и бабушек, которые наперегонки окутывают внука чрезмерной заботой и вниманием, а детей - советами, о которых никто не просил.

Актеры сериала "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Четвертый сезон комедии - о родительстве без украшений, о бытовых ситуациях и вызовах, знакомых всем молодым родителям: от бессонных ночей до споров о подгузниках. Все это с аутентичным черкасским привкусом и добрым юмором.

Реклама

Продолжение сериала будет удивлять не только сюжетом, но и ярким визуалом и смелыми экспериментами с имиджем героев. Так, актер Назар Заднепровский в одной из серий появится в образе Павла Зиброва. Усы, прическа, костюм - один в один как у легенды украинской эстрады. Его перевоплощение вызвало шквал эмоций команды и прохожих во время съемок и, несомненно, удивит публику по ту сторону экрана.

Назар Заднепровский в образе Павла Зиброва

Зрителей ждут и другие модные феерии: актеры примеряют образы в стиле диско и аристократические наряды как в "Бриджертонов". Поэтому приготовьтесь - четвертый сезон "Ромео і Джульєтта з Черкас" будет не только смешным, но и удивительно стильным. Дату премьеры телеканал ТЕТ сообщит позже.