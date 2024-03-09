Новый сезон "Я люблю Україну": кто из звезд появится в премьерном выпуске и возвращение легенды шоу

Уже в это воскресенье, 10 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу для всей семьи "Я люблю Україну".

Премьерный выпуск удивит зрителей не только обновленным составом капитанов, к которому присоединился Александр Педан, но и возвращением настоящей легенды проекта.

Так, в первом выпуске самой популярной украинской викторины к команде Александра Педана присоединятся успешные актеры – звезда сериала "Зозулі" на телеканале ТЕТ Дарья Трегубова и Григорий Бакланов. Юрия Ткача усилят ведущий проекта "Украина невероятных людей" Тимур Мирошниченко и телеведущая Оксана Гутцайт. Именно она в паре с Василисой Фроловой возглавляла команды предыдущей версии проекта "Я люблю Україну", выходившего в 2012 году.

Новый сезон "Я люблю Украину"

Новый сезон "Я люблю Украину"

"Очень классно вернуться в проект. Капитаны и ведущая молодцы. Я вспомнила свое прошлое и даже немного снимала закулисье для Васи Фроловой, чтобы и она увидела. Классные ощущения, будто ты вернулся в те годы, когда тебе было около 20", – поделилась Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт

Она призналась, что после 12-летнего перерыва на месте игрока чувствует себя уверенно, ведь всю ответственность за результат взяли на себя Юрий Ткач и Тимур Мирошниченко.

"Юра очень классный капитан. Я полагалась на его опыт, на его ощущения. Тимур тоже не впервые играет, поэтому больше доверялась им. Но сажу, что игроком быть легче. Потому что сегодня я отвечала только за себя, а будучи капитаном – и за общий результат, и за общий ответ. Конечно, игрокам гораздо легче", – рассказала Оксана Гутцайт.

Новый сезон "Я люблю Украину"

Кроме того, телеведущая метко подметила, что вопросы от ведущей Ксении Мишиной куда сложнее, чем те, которыми засыпали их с Василисой Фроловой в 2012-м: "Мне казалось, я много знаю. Училась я хорошо, сейчас мой сын в 7 классе, я вместе с ним много читаю, общаюсь с другом историком. Но вопросы такие сложные".

Новый сезон "Я люблю Украину"

"Я люблю Україну" – большой увлекательный проект об Украине и с украинцами, которые еженедельно будут меряться знаниями о культуре, политике, языке, истории, традициях и выдающихся фигурах нашей непокоренной страны. Не упустите премьеру шоу для всей семьи уже 10 марта в 19:00. Влюбитесь в Украину снова и снова вместе с любимыми звездами на телеканале ТЕТ.

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