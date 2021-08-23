Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался красавицей-женой

Хореограф также показал подросшего сына.

Новый судья шоу "Танцы со звездами", украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, Макс Чмерковский до момента прилета из Америки в Украину старается больше времени провести с семьей.

Хореограф живет с женой и сыном в США. В фотоблоге звезда охотно делится фото с родными. Так, недавно знаменитость обнародовал снимок своей избранницы, Петы Маргатройд.

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

"Опять с моим любимым человеком в нашем любимом городе! После долгого времени без разлуки две недели разлуки стали ощущаться как вся жизнь, а следующие несколько дней — как куриный суп, который так нужен для души", — написал Макс.

Макс и Пета познакомились в 2009 году. Танцовщики были в паре в американской версии "Танцев со звездами". Впрочем, роман влюбленные закрутили только через 3 года. В 2015 году Чмерковский сделал любимой предложение, а в феврале 2017-го — пара поженилась.

Макс Чмерковский и Пэта Маргатройд / instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой Петой / instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

В том же году на свет появился общий сын супругов Шай.

Жена Макса Чмерковского с сыном / instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с сыном / instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой и сыном / instagram.com/maksimc

"Я не могу поверить, что у нас на руках 4-летний сын! Это действительно потрясающе, как быстро летит время, и я просто хочу убедиться, что смогу насладиться каждым моментом", — написал Макс.

Напомним, вскоре на телеканале "1+1" начнется новый, пятый, сезон шоу "Танцы со звездами". Уже известно о 12 знаменитостях, которые в этом году выйдут на паркет.

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