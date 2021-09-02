Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, знаком ли с участниками шоу

Член жюри прилетел в Украину из США и готовится к первому прямому эфиру.

Уже 5 сентября в 21:00 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу страны под названием "Танцы со звездами".

Вчера в Украину прилетел чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский, который стал судьей пятого сезона шоу в Украине.

Сегодня он посетил студию шоу "Сніданок з 1+1" и рассказал о подготовке к судейству, своих принципах оценивания танцев участников и последнем визите в Украину.

"Мы переехали в Америку в 1994 году. С тех пор в Украину я возвращался несколько раз, но не на долгое время. Поэтому сейчас я благодарен телеканалу 1+1 за то, что пригласили меня в новый сезон "Танцев со звездами" и дали возможность вернуться на Родину. я видел "Танцы со звездами" со всех сторон: как танцор, как приглашенная звезда и теперь и как судья шоу. В роли судьи я впервые. Я участвовал в 17 сезонах американских "Танцев" из 30 и отдал танцу более 36 лет жизни, поэтому для меня очень важно, как танцует звезда, а не насколько популярной она есть. Каждый участник должен доказать, почему его чача или вальс заслуживает 9 баллов, а не 8", — говорит Макс Чмерковский.

Максим Чмерковский о возвращении в Украину и участии в "Танцах со звездами"

Кроме того, поделился Чмерковский и собственным опытом взаимодействия со звездами, когда участвовал в танцевальном шоу:

"Мои примеры танцев с моими звездами. Я встречаю этого человека, это известная спортсменка, или актриса, неважно. Они сразу же понимали, что это не совсем то, как им объяснили. Здесь важно понимать, что это большой труд и это очень сложно. В этот момент идет разделение. Некоторые селебритис понимают, что это не их и они постараются, но так... А некоторые понимают, в этом что-то есть, что они могут получить что-то взамен", — отметил Чмерковский.

Также новый судья проекта признался, что многих участников этого сезона он не знает, но не считает это минусом, а даже плюсом!

"Я многих не знаю, но мне кажется, что это еще лучше. Потому что я вхожу в состав судей, которые не знают, на кого они смотрят, у меня нет фаворитов, я буду актуально судить", — объяснил член жюри.

Напомним, в члены жюри нового сезона "Танцев со звездами" также вошли хореограф, ведущий шоу "Твой день" Влад Яма, и прима-балерина Екатерина Кухар. С участниками проекта вы можете ознакомиться в нашем материале.

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