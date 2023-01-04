Новый ведущий 1+1 Алексей Суханов рассказал о будущей премьере "Говорит вся страна"

Студию "Сніданку з 1+1" посетил ведущий проекта, журналист и радиоведущий — Алексей Суханов. Он рассказал о своих новогодних традициях и поделился, чего ожидать телезрителям от премьеры ток-шоу "Говорит вся страна".

"Более 10 лет я придерживаюсь традиции: встречаю Новый год дома, в Киеве, а 1 января отправляюсь в Латвию. Но сейчас у нас такие обстоятельства, которым положит конец 2023 год, поэтому встречал Новый год дома где-то до 5 утра и просто пошел спать", – говорит Алексей Суханов.

Ответил Алексей и на вопрос, что хорошего принес ему 2022 год, который был очень тяжелым для всех украинцев.

"Несмотря на трагичность событий прошлого года, он научил нас ценить жизнь по-настоящему. Он избавил нас от всего лишнего и приблизил к тем людям, которые являются настоящими друзьями и любимыми. К величайшему сожалению он научил нас правде ценой великой трагедии. Сейчас из-за этого многие мужчины и женщины находятся на передовой, чтобы мы жили в европейской стране и уважали друг друга, независимо от статусов, возраста и т. д. Когда-то я был в одной киевской школе, где меня поразил их лозунг: "Мы разные, мы равны, мы родные". Думаю, оно очень хорошо характеризует украинцев, которые до сих пор борются за свободу", — говорит телеведущий.

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

К тому же Алексей Суханов рассказал, каким будет ток-шоу "Говорит вся страна" и поделился первыми подробностями о премьере.

"Говорит вся страна" будет очень настоящим ток-шоу, потому что все прозвучавшие в студии истории будут из жизни украинцев. Эта программа станет опорой для зрителя, чтобы нас воспринимали как надежное плечо и могли найти для себя ответы. Это не развлекательный формат, это крайне практичный формат, ведь рассматривая новую историю, зритель сможет научиться предотвращать подобные проблемы. Мы должны его поддержать, опередить и установить справедливость – именно в этом и есть главная миссия проекта", - сказал Суханов.

Алексей Суханов о новом ток-шоу "Говорит вся страна", о героях нового проекта и их истории

Отметим, что каждый выпуск будет строиться вокруг одной истории из жизни героя проекта. Миссия ток-шоу "Говорит вся страна" – найти правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени. Ведущим ток-шоу стал Алексей Суханов. Несмотря на российское происхождение, в 2014 он окончательно переехал в Киев, поддержав Украину и европейские ценности. Через несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство. С началом полномасштабного вторжения выступил с осуждением российской агрессии и вступил в киевское ТРО.

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