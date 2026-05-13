Новый ведущий "Караоке на Майдані" спел о токсичных отношениях без прикрас

Рэпер ХАС

Реклама

Украинский артист и новый ведущий "Караоке на Майдані" ХАС презентует сингл и клип "Звикли" — одну из самых личных и эмоциональных работ в своем творчестве.

Песня была написана еще несколько лет назад и должна была войти в лирический альбом "Любов на Любов", однако тогда артист не решился ее выпустить.

"Звикли" — это история об отношениях, которые держатся не на любви, а на привычке. Об эмоциональной зависимости, внутреннем конфликте и том состоянии, когда люди продолжают быть вместе, даже понимая, что разрушают друг друга. Через образы "ангела и демона", "ранящую нежность" и повторяющееся "ми звикли" артист передает цикличность таких связей. Сам ХАС признается, что долго откладывал релиз из-за его личного характера.

Реклама

Рэпер ХАС

"Эта песня должна была выйти еще несколько лет назад, но я не решился ее выпустить. Она очень личная, и такие вещи часто самые болезненные. Мне не хочется в деталях объяснять историю ее написания — я хочу, чтобы каждый услышал в ней себя, а не "копался" в моем. Мне до сих пор больно, и пока все, что я могу — это частями проживать эмоции через музыку", — говорит артист.

Режиссером клипа стала Мария Халпахчи, с которой артист уже работал ранее над масштабной, эпической видеоработой "Так не чесно". Если предыдущий клип был построен на размахе и драматической визуальной экспрессии, то "Звикли" — наоборот, сознательно сдержанный и минималистичный. Визуально клип построен на символах и балансе между черным и белым — как отражение отношений, существующих между крайностями: нежностью и болью, привязанностью и разрушением.

Напомним, ХАС недавно стал новым ведущим легендарного шоу "Караоке на Майдані", которое возвращается после почти семилетней паузы ради важной цели — поддержки ветеранов реабилитационного центра "Титанові".

Новости партнеров