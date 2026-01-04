ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3604
Время на прочтение
1 мин

Нынешний возлюбленный Наталки Денисенко отреагировал на сравнение его с Андреем Фединчиком

Юрий Савранский поделился, каким он хочет быть в отношениях с актрисой. Тем временем пользователи попытались отыскать в его словах скрытый смысл.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталка Денисенко с Юрием Савранским и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко с Юрием Савранским и Андрей Фединчик

Нынешний возлюбленный украинской актрисы Наталки Денисенко отреагировал на сравнение его с ее бывшим мужем Андреем Фединчиком.

Манекенщик Юрий Савранский опубликовал в Instagram довольно красноречивый пост. Там он поделился своими мыслями, каким хочет быть в отношениях с артисткой. Юрий Савранских говорит, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.

"Пять вещей, которые стоит сделать в новом году с любимой. Быть рядом. Не только, когда все хорошо. Держать слово. Потому что доверие строится не из больших жестов, а из постоянства. Находить время. Несколько часов настоящего внимания значат больше, чем целый день рядом. Давать поддержку, а не контроль. Делать себя лучше. Спокойнее. Честнее. Сильнее", - поделился манекенщик.

Пост Юрия Савранского

Пост Юрия Савранского

Однако пользователи попытались найти скрытый смысл в посте Юрия Савранского. Юзеры отметили, что его слова выглядят так, будто он хочет показать, что лучше Андрея Фединчика. Однако манекенщик другого мнения. Он отметил, что они с бывшим мужем актрисы слишком разные.

Напомним, Наталка Денисенко встречала Новый год с Юрием Савранским. Пара отправилась подальше от городской суеты и шумных компаний.

Дата публикации
Количество просмотров
3604
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie