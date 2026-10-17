ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2393
Время на прочтение
2 мин

Нынешняя жена Остапчука высказалась об участии его бывшей в "Холостяке": "Хоть бы говорила правду"

Кристина Горняк стала участницей нового «Холостяка». Екатерина Полтавская отреагировала на это.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Нынешняя жена украинского ведущего Владимира Остапчука высказалась об участии его бывшей в «Холостяке-15».

Нотариус Кристина Горняк стала участницей нового сезона романтического реалити и попытается сразиться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова. В своей визитной карточке она вспомнила брак с Владимиром Остапчуком. По словам Кристины Горняк, это был «страшный период». Мол, шоумен «употреблял алкоголь», «бил стены», «бросал ее вещи» и «крыл матом». После развода нотариус дала себе обещание, что больше в ее жизни такого не будет.

«После года совместного проживания он становился достаточно эмоционально-агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить стены, бросать мои вещи, маты, выгонения… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень ужасный период. Больше в моей жизни такого не будет», — рассказала Кристина.

Кристина Горняк

Кристина Горняк

Нынешняя жена Остапчука отреагировала на эти откровения его бывшей. Блогерша Екатерина Полтавская в своем Telegram-канале уверяет, что это не является правдой. Мол, что в первом, что в их браке Владимир Остапчук не злоупотребляет алкоголем.

«Я не считаю, что она вообще должна не вспоминать. Она могла. Но хоть бы говорила правду. Потому что винить Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что ваш брак просто выглядел так, что он постоянно был на корпоративах/съемках/проектах, а вечером вы вместе набухались и крыли друг друга матом — это, как минимум, несправедливо», — прокомментировала Екатерина Полтавская.

Пост Екатерины Полтавской

Пост Екатерины Полтавской

Напомним, Кристина Горняк стала участницей нового сезона «Холостяка». Однако недавно нотариуса застали за романтикой с известным режиссером.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie