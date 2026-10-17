Нынешняя жена Остапчука высказалась об участии его бывшей в "Холостяке": "Хоть бы говорила правду"

Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

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Нынешняя жена украинского ведущего Владимира Остапчука высказалась об участии его бывшей в «Холостяке-15».

Нотариус Кристина Горняк стала участницей нового сезона романтического реалити и попытается сразиться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова. В своей визитной карточке она вспомнила брак с Владимиром Остапчуком. По словам Кристины Горняк, это был «страшный период». Мол, шоумен «употреблял алкоголь», «бил стены», «бросал ее вещи» и «крыл матом». После развода нотариус дала себе обещание, что больше в ее жизни такого не будет.

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«После года совместного проживания он становился достаточно эмоционально-агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить стены, бросать мои вещи, маты, выгонения… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень ужасный период. Больше в моей жизни такого не будет», — рассказала Кристина.

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Кристина Горняк

Нынешняя жена Остапчука отреагировала на эти откровения его бывшей. Блогерша Екатерина Полтавская в своем Telegram-канале уверяет, что это не является правдой. Мол, что в первом, что в их браке Владимир Остапчук не злоупотребляет алкоголем.

«Я не считаю, что она вообще должна не вспоминать. Она могла. Но хоть бы говорила правду. Потому что винить Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что ваш брак просто выглядел так, что он постоянно был на корпоративах/съемках/проектах, а вечером вы вместе набухались и крыли друг друга матом — это, как минимум, несправедливо», — прокомментировала Екатерина Полтавская.

Пост Екатерины Полтавской

Напомним, Кристина Горняк стала участницей нового сезона «Холостяка». Однако недавно нотариуса застали за романтикой с известным режиссером.

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