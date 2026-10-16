Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Смерть Хайден Панеттьери — бывшей невесты боксера Владимира Кличко — получила новые подробности: в открытом доступе появилась запись экстренного вызова 911, во время которого близкие актрисы сообщали о ее критическом состоянии и пытались вернуть ее к жизни.

Как отмечает CBS News, звонок в службу спасения длился несколько минут — его аудиозапись можно прослушать по этой ссылке. За экстренной помощью обратился Зак Гикерсон — брат бывшего бойфренда актрисы Брайана Гикерсона. Он позвонил диспетчеру, когда понял, что не может привести в себя Хайден Панеттьери.

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Растерянный Зак рассказал диспетчеру, что после посещения церкви он вернулся домой и решил навестить брата, когда тот в одной квартире с Хайден Панеттьери не брал трубку и не отвечал на сообщение. Когда мужчины попытались разбудить актрису, поняли, что она не реагирует на их действия.

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«О Боже… Она не дышит. После церкви зашел в квартиру брата и его девушки… Они спали, а когда проснулся, его девушка была без сознания», — обеспокоенно и хаотично описал ситуацию Зак диспетчеру.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

В ответ парню оператор предложил найти дефибриллятор для сердечно-легочной реанимации на месте. Однако у мужчин его не нашлось, поэтому они приступили к самостоятельной сердечно-легочной реанимации без подручных средств. Все их действия пошагово контролировал диспетчер.

В частности, мужчины делали актрисе искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. И все это продолжалось до приезда бригады скорой помощи. Как только медики оказались возле тела Хайден — связь с 911 прервалась.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Когда стало ясно, что Хайден Панеттьери не удается привести в сознание, к попыткам реанимации присоединился ее тогдашний партнер Брайан Гикерсон. По словам Зака, брат применил препарат, который используют как экстренное средство при передозировке опиоидами. До приезда медиков мужчины продолжали оказывать актрисе помощь.

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Что стало причиной смерти актрисы Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее обнаружили без сознания в апартаментах в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, а реанимационный комплекс медиков не принес результата. Впоследствии коронер установил, что причиной смерти стали токсические эффекты сочетания нескольких химических веществ. Речь идет о смешивании препаратов с разным назначением. Смерть актрисы классифицировали как несчастный случай.

Панеттьери и Кличко находились в отношениях с 2009 года, а в 2013 году обручились. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кая, однако в 2018 они разошлись, и девочка осталась жить с отцом. Актриса откровенно рассказывала о борьбе с послеродовой депрессией и зависимостью, а также объясняла, что решение передать отцу полную опеку над дочерью было продиктовано заботой о ребенке.

Несмотря на разрыв, Кличко оставался важной частью истории материнства. Так, после смерти актрисы он взялся защищать наследие Хайден, которое должно перейти их дочери. И недавно к судебному заседанию по имуществу матери в онлайн-режиме присоединилась их с Владимиром Кличко 11-летняя дочь Кая — как выглядела девочка.

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