Олег Загородний и Наталья Денисенко с мужем

Реклама

Украинский актер Олег Загородний рассказал о напряженной встрече с Наталией Денисенко после скандальных высказываний о ее любимом Юрии Ярошенко и признался, удалось ли им помириться.

Артист вспомнил, как его слова об избраннике коллеги отозвались в личном общении. Ранее Загородний довольно резко высказался о Тарасе Цымбалюке и Наталье Денисенко. В частности, ее нового любимого Юрия Ярошенко он назвал стриптизером. В интервью Славе Демину актер объяснил, что не испытывает неприязни к коллегам. В то же время, он до сих пор не понимает их решений и поведения. А вот реакция Денисенко на его слова оказалась довольно красноречивой.

Реклама

Я просто их не понимаю и все. До сих пор не понимаю», — заявил Загородний.

Реклама

Олег Загородний / © скриншот с видео

Впоследствии актеры пересеклись на Одесском кинофестивале. По словам Олега, Наталья не проигнорировала предыдущие упреки и даже встретила его шутливым возгласом. Правда, полноценно обсудить ситуацию им так и не удалось. Загородний объяснил, что назвал Ярошенко стриптизером по собственному непониманию того, кем является мужчина и чем занимается. В то же время он признал, что его слова могли задеть актрису.

«Наталья на Одесском кинофестивале мне кричала: „О, стриптизер, стриптизер“. Ну, я же сказал, что я не знаю, кто Юра. Ну, я тогда так бросил типа: „Да стриптизер“. Если обидел, блин, извини», — вспомнил актер.

Олег Загородний / © скриншот с видео

Он также предположил, что Денисенко действительно обиделась на него, ведь после этой истории она отписалась от него в Instagram. Однако первым выходить на контакт и выяснять отношения Олег не собирается. В конце разговора он даже попытался перевести свою неудачную шутку в комплимент для избранника актрисы.

«Оскорбить я их не хотел. Так что просто стриптизер, просто меня у стриптизера не взяли, потому что я не так классно выгляжу, как Юра. А Юра классно смотрится, его бы взяли. Поэтому будем считать, что это даже комплимент», – пошутил Загородний.

Реклама

Олег Загородний / © скриншот с видео

Напомним, недавно Наталья Денисенко в полотенце обнялась с мужем раздетыми в спа и заговорила о тяжелой неделе.

Новости партнеров