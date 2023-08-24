Объединенные войной: истории ведущих "Сніданку з 1+1" и ТСН, которые ждут мужей с фронта

День Независимости зрители "1+1 Украина" встретили вместе с ведущими "Сніданку з 1+1" и ТСН. Спецпроект "Незалежність. Хоробрі серця" провели из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединила река Днепр – символ мощной силы Украины.

На одной из локаций – на правом берегу Киева – работали Святослав Гринчук и Маричка Падалко. Ведущая ТСН рассказала истории трех защитников – своего мужа Егора Соболева, который сейчас служит в ВСУ, Андрея Онистрата – мужа-военного ведущей "Сніданку. Вихідний" Валентины Хамайко и Игоря – мужа ведущей "Сніданку з 1+1" Людмилы Барбир, который тоже стал в защиту страны.

"Уже второй год независимости, когда украинцы ощущают особый дух братства. Нас очень многое объединяет – мы вместе ужасаемся ракетным обстрелам, вместе радуемся, когда украинский флаг снова возвращается на освободившиеся территории. Мы всегда с очень большим уважением относимся к человеческим историям., которые рассказывали в "Сніданку з 1+1", в ТСН, и в связи с этим имели особый контакт со зрителем. Мы не живем где-то в телевизоре, мы живем с вами в одной стране. Мы живем с вами одной жизнью, и нас многое объединяет", – говорит Падалко.

Объединенные войной: истории ведущих "Сниданка", ждущих мужей с фронта

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир нечасто делится своими семейными переживаниями в соцсетях, хотя что такое муж на войне, знает еще со времен АТО. Барбир полтора года живет в ожидании добрых известий от своего мужа. На днях его бригада вошла в Роботино.

"Я строю свои планы, учитывая, что он будет не со мной, он будет далеко, и мы будем переписываться плюсиками", – рассказывает ведущая.

Людмила Барбир с мужем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также она делится, что сейчас главным мужчиной дома остается сын: "Он стал очень самостоятельным. Он много мне помогает. Игорь постоянно говорит: "Тарас, меня нет дома, ты помогай маме".

Сын и муж Людмилы Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Муж ведущей "Сніданок. Вихідний" Валентины Хамайко Андрей Онистрат, как многодетный отец, мог уехать за границу, но этого не сделал, и вместе со своим старшим сыном Остапом ушел на фронт. После гибели 21-летнего Остапа отец получил еще одно законное основание для демобилизации, однако отказался. Руководство от мужа – "Все будет хорошо. У нас других вариантов нет" – Валя часто повторяет себе и детям, как мантру.

Валентина Хамайко с мужем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я не хочу папу героя на фотографии. Я хочу видеть мужа рядом с собой. На что мне муж сказал: "А ты понимаешь, как мне смотреть сыновьям в глаза? Они мне рано или поздно зададут вопрос: "Папа, а где ты был в те времена?" – говорит Валентина Хамайко.

Муж Валентины Хамайко с сыном / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Валентина Хамайко с семьей / Фото: пресс-служба канала "1+1"

У Марички Падалко из всей большой семьи с ней в Киеве остался старший сын Михаил. Дочери Маша и Катя поехали на этот учебный год в Прагу, а муж ведущей Егор Соболев уничтожает окупантов и вражескую технику на Запорожском направлении.

Падалко также поддержала семьи тех украинских героев, чьи мужья, родители, братья уже не вернутся домой: "Вы, как никто, знаете цену этого дня, цену будущей победы. И я очень хочу, чтобы у вас, и мы сделаем для этого все, никогда не возникал вопрос – а за что погиб мой муж, за что погиб мой папа? И я уверена, что вы будете видеть перед собой много их достойных последователей".

Еще больше историй героев Украины, на чьих плечах держится независимость – рассказали в спецпроекте канала "1+1 Украина" – "Незалежність. Хоробрі серця".

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