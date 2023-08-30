Обещала, но за день "съезжала": Коля Серга назвал украинскую певицу, которая отказывалась приехать на фронт

По его словам, многие артисты отказываются от подобных выступлений. В основном это звезды, которые большую часть войны находятся за границей.

Известный певец и телеведущий Коля Серга, защищающий Украину в рядах ВСУ, заявил, что украинская певица Тина Кароль отказывалась выступать перед бойцами около линии фронта.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Грунт".

Отметим, что Коля Серга вместе с другими украинскими звездами входит в "Культурный десант". Звезды приезжают с концертами в разные точки фронта, в госпитали, воинские части и деоккупированные населенные пункты.

"Кто-то просто обещал и не приезжал. Тина Кароль, например. Она за день [до концерта] постоянно уезжала, отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталам присоединится", – сказал Сергей.

Тина Король

Он добавил, что не одна Кароль отказывалась от концертов недалеко от фронта.

"Многие отказываются. Многие боятся. Это преимущественно те звезды, которые большую часть войны находятся за границей. Вообще люди, которые находятся за границей, они приезжают – и им страшно. И этот страх очень иррационален. Он где-то преувеличен и сковывающий. И ты понимаешь, что даже если взять такого человека с собой, то больше будет проблем там, на месте", – говорит артист.

Коля Серга рассказал, кто из звезд его приятно удивил. В частности, он упомянул исполнителя Козака Сиромаху, а также певца нигерийского происхождения, лидера группы "The ВЙО" Мирослава Кувалдина, воевавшего на Донбассе.

"Я многих не знал и у меня в принципе не было какого-то отношения. Но, познакомившись, я был очень приятно удивлен, что у нас есть такой человек в Украине. Тот же Козак Сиромаха.

Очень много артистов у нас, неизвестных, но мы их находим талантливых: уличные музыканты, из театров люди, поэты. Мирослав Кувалдин из "Территории А". Он сейчас в "Культурном десанте". Он в 9 ТРО служил с начала войны", – говорит Сергей.

Ранее Коля Серга прокомментировал службу в войске Виталия Козловского. По мнению музыканта, Козловский проходит трансформацию.

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