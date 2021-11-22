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Обиженная Адель ушла с интервью, потому что журналист не слушал ее новый альбом

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Обиженная Адель ушла с интервью, потому что журналист не слушал ее новый альбом

Адель / instagram.com/rollingstone

Журналиста отстранили от эфиров на две недели.

Британская певица Адель 19 ноября выпустила свой новый альбом.

Многие представители СМИ пытаются взять у нее разные эксклюзивные интервью. В частности, австралийский канал Channel 7 отправил своего журналиста в Лондон, чтобы он пообщался с артисткой.

Адель / ©
Адель

В частности, Мэтт Доран разговаривал с Адель лишь 20-30 минут. После этого исполнительница спросила журналиста, что он думает о ее новой работе. На что Мэтт откровенно признался, что не успел еще послушать альбом. Как пишет Daily Mail, после этих слов журналиста Адель обиделась и ушла.

Известно, что лейбл певицы Sony запретил телеканалу транслировать интервью. Канал Channel 7 потерял из-за этого инцидента миллион долларов.

Мэтта Дорана тем временем отстранили от эфиров на две недели.

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