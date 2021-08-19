Обиженная Леся Никитюк искусно ответила на обвинения Дурнева, что она некрасивая из-за роста

Ведущую, похоже, достали оценки ее внешности коллегой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно в бикини похвасталась бюстом и длинными ногами, эмоционально ответила на обвинения своего коллеги Алексея Дурнева.

Так, на странице в Instagram Никитюк разместила фрагмент, в котором ведущий говорит, что с ростом 1,83 см "ей только на железной дороге работать" и "что все красивые женщины — не высокие".

"Я думала, что мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо ... Но сейчас он перешел все границы .. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: "Ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!" — написала Никитюк.

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Возмущенная Леся нашла способ, как дать достойный ответ Дурневу. Она записала смешное видео, в котором предстала в образе проводницы.

"Проводница Леся Ивановна Никитюк, поезд номер 1340 Киев-Лисичанск. Проходим, постель меняем, чай разносим. С детства вынуждена работать на железной дороге, так как ростом выше 180 и, соответственно, не красивая. Но радует тот факт, что я здесь не одна. Со мной мои подруги, мои коллеги, от слова "колія", я передаю им привет. Маша Ефросинина — 12 вагон, Екатерина Осадчая — 16 вагон, Оля Полякова сегодня не на смене, привет", — говорит в видео Никитюк.

Напомним, не так давно не слишком толерантно повел себя Дмитрий Ступка. Так, в прямом эфире одного из телеканалов ведущие обсуждали со стилисткой образ травести-дивы Монро на красной дорожке Одесского фестиваля. И тогда Ступка оконфузился из-за своего гомофобного высказывания в сторону украинской знаменитости.

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