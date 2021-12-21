Обиженная Репяхова собиралась улететь на Новый год за границу без Павлика: "Не хотел отпускать"

Обиженная Репяхова собиралась улететь на Новый год за границу без Павлика: "Не хотел отпускать"

Похоже, избранница звезды не хотела праздновать в его компании.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которую изрядно обидел любимый, призналась, что после ссоры с мужем собиралась встречать Новый год без него.

Так, концертная директорша исполнителя на эмоциях захотела поехать с сыном в Египет. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories. Катя отметила, что Виктор даже оформил разрешение у нотариуса, в котором говорится, что он не прочь отпустить маленького Мишу за границу. Впрочем, эту поездку она все же отменила.

"Я едва не полетела в Египет на Новый год. Муж даже уже сделал разрешение у нотариуса. Хотя не хотел нас отпускать", — написала она и показалась с документом.

Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Также Катя отметила, что они будут вместе праздновать в Яремче. Там Павлик будет выступать с концертом в новогоднюю ночь.

Кроме того, жена звезды заявила, что даже если они разведутся, она никогда ничего плохого не скажет о Викторе.

"Потому что он папа Мишеньки. Потому что Виктор Павлик добрый, отзывчивый, сопереживающий, заботливый. И это я говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла", — добавила она.

Виктор Павлик с женой и сыном / instagram.com/repyahovakate

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