Обиженный на Славу Демина Влад Яма публично унизил его: "А кто это"

Ведущий Слава Демин прокомментировал его конфликт с хореографом Владом Ямой.

В новом выпуске своего проекта "Слава ПРО" Демин рассказал, что Яма настолько зол на него, что уже даже позволяет себе оскорблять ведущего в публичной плоскости.

Демин поделился, что пытался выяснить причину обиды Ямы на него, однако танцовщик не посмотрел его голосовое в соцсетях:

"Я записал голосовое сообщение Владу для того, чтобы выяснить причины, но оно до сих пор не прослушано. Я уже и забыл об этом, как мне о Владе напомнила одна подписчица. Дело в том, что Яма выложил у себя какой-то пост, под каким у него спросили, за что он меня заблокировал. Ответ меня еще больше удивил. На этот комментарий Влад Яма ответил очень просто: "А кто это?" То есть обида Ямы настолько велика и для меня все еще непонятна. Но знаете, что удивительно. Легче обижаться и обижать меня, чем прослушать мое сообщение, ответить и разобраться со всеми вопросами. Но, на это, наверняка, способны не все, мне кажется. Так должны поступать все взрослые и мудрые люди. Просто общаться и обсуждать все вопросы", – сказал Демин.

Влад Яма обиделся на Славу Демина

Отметим, что месяц назад Слава Демин рассказал, что Влад Яма почему-то обиделся на него и заблокировал в соцсетях. Причем хореограф ограничил доступ к своим страницам не только ведущему, но и его 12-летнему сыну. Причину оскорбления Демин не знает, но предположил, что Яма мог на него обидеться после интервью, в котором танцовщик признался, что находится в Америке во время войны.

Читайте также: