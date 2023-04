Обладатель трех "Грэмми" Брэд Пейсли спел "Червону руту" в центре Киева

Известный кантри-исполнитель Брэд Пейсли, с самого начала полномасштабной войны поддержавший Украину, приехал в Киев.

Обладатель трех наград "Грэмми" прошелся по улицам украинской столицы и спустился в метро, которое во время воздушных тревог стало убежищем для многих киевлян.

"Я нахожусь на станции метро в Киеве, где тысячи людей скрываются во время воздушной тревоги. Более года назад россия нанесла сокрушительный удар по этому народу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь, и призываю вас делать то же самое", — сказал Пэйсли.

Музыкант собственными глазами увидел уничтоженную российскую технику, которая стоит под открытым небом в Киеве, и спел на ее фоне свой хит The Same Here. Даже дождь в столице не помешал артисту.

Также Пейсли преподнес особый подарок для украинцев и исполнил настоящий хит Владимира Ивасюка "Червона рута".

Напомним, что в январе 2023 года Брэд Пэйсли стал послом платформы UNITED24. Он присоединился к направлению "Восстановление Украины".

