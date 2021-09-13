Обладательница семи "Грэмми" Мориссетт впервые рассказала, как ее 15-летнюю изнасиловали

Артистка долгое время не осознавала того, что с ней произошло.

Всемирно известная канадская актриса и певица Аланис Мориссетт поделилась жуткими ранее неизвестными подробностями из своего прошлого.

Обладательница семи "Грэмми" призналась, что в юности она несколько раз стала жертвой изнасилования. Так, в документальном фильме Jagged Аланис рассказала, что еще в 90-х занималась сексом с несколькими взрослыми мужчинами. Тогда ей было всего 15 лет, а насильники знали ее возраст, пишет Washington Post.

Однако, долгое время Мориссетт не осознавала, что стала жертвой насилия. Ей понадобились годы терапии, чтобы понять это.

"Я потратила годы на терапию, чтобы просто признать факт насилия. Я всегда утверждала, что дала согласие, но мне напоминали: "Тебе было 15, в 15 еще не наступает возраст согласия". А сейчас я считаю иначе они были педофилами. Согласно закону, это было изнасилование", — призналась артистка.

Аланис не стала называть имен мужчин, которые ее изнасиловали. Хотя и отметила, что тогда обращалась за помощью.

"Я рассказала об этом нескольким людям, но меня не услышали", — поделилась Мориссетт.

Напомним, недавно 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". Одна из его жертв рассказала, что не собирается идти с заявлением в суд.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку