Обломок российского дрона попал в дом известной украинской актрисы в Киеве

Звезда сериалов, украинская актриса Ольга Атанасова призналась, что 21 декабря во время обстрела Киева обломки российского дрона попал в ее дом.

Об этом она сообщила в сторис своей страницы в Instagram и запостила фото на фоне разрушенного жилья. Как выяснилось, Атанасова проживает в том же доме в Соломенском районе, что и ведущий Андрей Ковальский. Из-за обломков дронов квартира ведущего была разрушена полностью. Жилье Атанасовой расположено несколькими этажами ниже.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Как рассказала Атанасова, которая вместе с дочерью вернулась из Германии в Украину, она ни разу не пожалела о возвращении и снова уезжать за границу не собирается.

"Gornsdorf очень многое мне дал. Мысли. Друзья. Необычная для меня жизнь. Но ни разу я не пожалела. При всех обстоятельствах. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах", – прокомментировала Атанасова.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Также актриса рассказала, как этот прилет пережила дочь Аделина. Артистка поделилась, что девочка вся в свою маму: "Она вся в меня. Легли спать в четыре, в 6 пошла в школу", – рассказала артистка.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Напомним, что в ночь на 22 декабря российские оккупанты обстреляли Киев дронами. Обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе столицы и попали в верхний этаж. Позже выяснилось, что обломок попал в квартиру ведущего марафона Єдині новини Андрея Ковальского.

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