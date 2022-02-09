Обнаженная alyona alyona в прищепках рассказала, как наказывает себя за переедание

Обнаженная alyona alyona в прищепках рассказала, как наказывает себя за переедание

Артистка рассказала, какие у нее отношения с едой.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona решила откровенно поговорить со своими поклонниками об отношениях с едой.

На странице в Instagram артистка посвятила целый пост этой теме. Так, Алена рассказала, что за плохое поведение она себя наказывает, а за хорошее – хвалит и поощряет. И если звезда переедает, или съест лишнего, то чаще всего наказывает себя голоданием, после чего срывается:

"Ем еще больше и чувство голода абсолютно не могу успокоить. Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это не ок. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все эти проблемы нужно серьезно прорабатывать", — отметила. артистка.

Свой пост реперша сопроводила кадром, на котором позирует обнаженной и с прищепками на руках.

instagram.com/alyona.alyona.official

Алена добавила, что много работает и поощряет себя вкусностями. А "с голодухи" ест больше обычного, а потом, понимая, что переела, обещает себе завтра не есть:

"А потом от того, что мне не хватает энергии, а надо работать, я очень быстро устаю. После этого мой организм говорит: "Ой, съешь хоть что-нибудь вкусненькое, потому что я утомлен от работы, а ты заслужила кайфа". Я ем и снова себя наказываю! Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться", — призналась исполнительница.

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