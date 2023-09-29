Обнаженная Бритни Спирс после развода ошеломила странными танцами в ванной

Звезда снова вернулась в соцсети со своим безумным контентом.

Американская певица Бритни Спирс похоже не очень унывает после развода со своим мужем, моделью Сэмом Асгари.

После продолжительного "затишья" в соцсетях, звезда вернулась с откровенным контентом для своих фанов. Бритни опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позирует совершенно обнаженной.

Певица танцевала и крутилась на камеру перед зеркалом без одежды, при этом держа себя за волосы. Также Бритни вблизи показала свое лицо.

"Погода для свитера... Я буду голой в ванной", — подписала странное видео певица.

Обнаженная Бритни Спирс ошеломила очередным видео

Похоже, что такое видео Спирс использовала для привлечения внимания. Ведь уже в следующей публикации она поделилась ссылкой на предзаказ ее мемуаров, совсем скоро вышедших в тираж.

В общем, поклонники Бритни уже привыкли к ее удивительным выходкам. Но время от времени безумные видео от певицы очень пугают и заставляют беспокоиться о ее психическом состоянии. На днях Спирс шокировала кадрами, на которых танцует с кухонными ножами в топе на трусах.

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