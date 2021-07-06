Обнаженная Даша Квиткова на 39 неделе беременности показала растяжки

Блогерша продемонстрировала, как выглядит ее тело.

Жена украинского ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая беременна первенцем, показала, как выглядит ее тело на 39 неделе.

В Instagram-stories блогерша опубликовала свое обнаженное фото. На фотографии девушка позирует перед зеркалом только с полотенцем на голове. Победительница шоу "Холостяк" показала большой живот и засветила растяжки на бедре.

instagram.com/kvittkova

"Напоминание о том, что идеальных людей нет. И даже с растяжками мы прекрасны", — написала будущая мама.

Напомним, ранее Дарья Квиткова рассказала, как чувствует себя на последних неделях беременности. Блогерша призналась, что еле движется. Также Дарья рассказала, что не боится рожать, однако, очень нервничает. Девушка добавила, что пытается себя контролировать.

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