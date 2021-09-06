Обнаженная Екатерина Осадчая в самой накидке показала себя беременной

Ведущая призналась, как возвращает форму после беременности.

Неизменная ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая, которая 19 августа в третий раз стала мамой, порадовала фанов нежными фотографиями.

Звезда стала украшением нового выпуска глянца Viva, на обложке которого появилась еще беременной третьим сыном. Автором фотосессии стала известная фотограф Соня Плакидюк.

Екатерина Осадчая во время третьей беременности / viva.ua

На снимках Екатерина позирует обнаженной, прикрывшись лишь нежно-голубой накидкой. В интервью глянцу Осадчая рассказала, что во время третьих родов ей не хотелось полежать и отдохнуть, поскольку ее организм позволяет ведущей активно работать.

"Конечно, иногда сказывается усталость. Где-то с недели 25-й я отказалась от каблуков: мне стало трудно долго ходить на них. Если подсчитать, сколько я выхаживаю за съемки, то это будет до четырех км. А так в целом мы не уменьшили количество съемок и командировок. Учитывая пандемию, мы побывали во всех путешествиях, в которых можно, к сожалению, мы связаны правилами въезда в различные страны", — прокомментировала ведущая.

Екатерина Осадчая во время третьей беременности / viva.ua

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Кроме того Екатерина рассказала, как возвращается к форме и призналась, сколько кило набрала во время беременности:

"Я стараюсь следить за тем, что ем и не набирать много лишнего веса, чтобы потом быстрее вернуть себе форму. Но, несмотря на смены сезонов и то, что сейчас много работы (иногда не хватает времени просто поесть), в сумме лишних набранных килограммов все три беременности примерно одинаковы. Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилось более тщательным, и на килограммы это никак не влияет — все равно организм должен набрать определенное количество. В среднем за беременность я набираю где 15-17 кг. Те разы они ушли очень быстро, как будет сейчас, не знаю", — поделилась молодая мама.

Напомним, не так давно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов очаровали снимками с прогулки с сыновьями. Ведущие провели субботу с детьми.

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