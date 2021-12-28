Обнаженная Эшли Грэм на последних месяцах беременности позировала с нарисованными двойняшками на животе

Обнаженная Эшли Грэм на последних месяцах беременности позировала с нарисованными двойняшками на животе

Модель plus-size вот-вот снова станет мамой.

Американская plus-size модель Эшли Грэм вот-вот второй раз станет мамой.

На последних месяцах беременности звезда модельного бизнеса отважилась на откровенную фотосессию. 34-летняя знаменитость полностью обнажилась и в таком виде предстала в объективе дуэта фотографов Luigi & Iango.

На атмосферных черно-белых кадрах Грэм, беременная двойней, позирует с изысканным макияжем. А на животе модели нарисованы два младенца. Во время фотосета Эшли прикрывала обнаженное тело прозрачной накидкой, что придало съемке нежности.

Поклонники остались в восторге от увиденного, о чем известили будущую маму в комментариях: "просто невероятная", "восхищаюсь вами", "вы роскошная".

Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин вместе уже 11 лет. У супругов есть сын Айзек, появившийся на свет 18 января 2020 года. Вскоре у пары родится двойня.

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