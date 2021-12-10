Обнаженная Лобода на снегу выпустила новогодний трек

Артистка представила сингл "ЗанесLO".

Певица Светлана Лобода выпустила новогодний трек.

Праздничная композиция получила название "ЗанесLO". На обложке сингла артистка оказалась полностью обнаженной на снегу.

Это уже четвертая премьера исполнительницы за последние пять месяцев. Как сообщила звезда, трек она решила записать, когда работала в студии над другой песней. Впрочем, когда она услышала "ЗанесLO", решила кардинально изменить свои планы.

"Ведь чем ближе Новый год, тем сильнее нас охватывает настроение праздника и чудес. Этот трек с первых аккордов просто пленил меня, и я поймала себя на мысли, что если он постоянно звучит в моей голове, то я просто не могу не поделиться им с вами!" – прокомментировала новинку знаменитость.

Меньше чем за сутки песню прослушали на YouTube более 93 тысяч раз.

Кроме того, LOBODA сняла клип, впрочем, дата выхода пока неизвестна. В фотоблоге артистка показала бэкстейдж из съемок, где она предстала в золотистом боде.

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